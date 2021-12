Onde assistir jogo do Newcastle x Manchester United hoje ao vivo – 27/12

Pelo Boxing Day no Campeonato Inglês, o Manchester United visita o Newcastle nesta segunda-feira, 27/12, com a bola rolando às 17h (horário de Brasília), pela décima nona rodada no St. James’ Park. Com transmissão ao vivo na televisão, confira saiba onde assistir o jogo do Manchester United hoje.

Onde assistir jogo do Newcastle x Manchester United hoje: O canal ESPN BRASIL, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

Local:St. James’ Park, cidade de Newcastle, na Inglaterra

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em 19ª posição com apenas 10 pontos conquistados no Campeonato Inglês, o Newcastle aparece na zona de rebaixamento precisa da vitória nesta segunda-feira em pleno Boxing Day mais do que nunca. Com apenas uma vitória, sete empates e dez derrotas, os anfitriões esperam contar com o fator casa.

Do outro lado, o Manchester United busca a liderança enquanto ocupa a 7ª posição com 27 pontos. Dessa maneira, conquistou até aqui oito vitórias, três empates e cinco derrotas na temporada, podendo alcançar uma melhor colocação e mudar o seu roteiro para brigar quem sabe pelo título.

Escalações do jogo de hoje:

Federico Fernandez, Jamal Lewis, Isaac Hayden, Jonjo Shelvey e Paul Dummett serão desfalques para o jogo de hoje.

Do outro lado, Pogba é o único jogador que continua fora do plantel de jogadores, enquanto Varane, Cavani, Anthony Martial e Aaron Wan-Bissaka estão de volta.

Newcastle: Dubravka; Murphy, Lascelles, Clark, Ritchie; Almiron, Hayden, Willock, Joelinton, Fraser; Wilson

Manchester United: De Gea; Lindelof, Dalot, Maguire, Alex Telles; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo

