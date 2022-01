Equipe do City pode aumentar a vantagem que tem na liderança se vencer o jogo deste sábado

Onde assistir jogo do Southampton x Manchester City hoje ao vivo – 22/01

Buscando aumentar a vantagem que tem na liderança do Campeonato Inglês, o Manchester City visita o Southampton neste sábado, 22/01, a partir das 14h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada no St Mary’s Stadium, O jogo do Manchester City hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Manchester City hoje?

A ESPN vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream do jogo do Manchester City hoje: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Southampton e Manchester City:

Os anfitriões não podem contar com Smallbone, Tino Livramento e Alex McCarthy, enquanto Moi Elyounoussi e Theo Walcott retornam para o plantel de jogadores.

Guardiola não terá Riyad Mahrez, Cole Palmer, Zinchenko e Liam Delap.

Escalação de Southampton: Forster; Salisu, Lyanco, Bendarek; Perraud, Diallo, Romeu, Ward-Prowse, Walker-Peters; Broja, Adams

Escalação de Manchester City: Ederson; Dias, Walker, Cancelo, Laporte; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Gabriel Jesus, Foden, Jack Grealish

Como estão as equipes na temporada?

O Southampton vem de uma derrota para o Wolves no último fim de semana. Agora, volta a jogar neste sábado pelo Campeonato Inglês buscando o resultado positivo para si. Em 12º lugar com 24 pontos, o elenco contabiliza cinco triunfos, nove empates e sete derrotas, tentando se aproximar da parte de cima da tabela.

Enquanto isso, o Manchester City se mantém com vantagem em primeiro lugar do Campeonato Inglês com 56 pontos, isto é, tem onze pontos a mais que o segundo colocado, o Liverpool. Por isso, se o Manchester City vencer o jogo de hoje e os adversários perderem na rodada, aí consegue se afastar muito mais na tabela.

Relembre o último jogo entre Southampton x Manchester City.

