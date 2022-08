Onde assistir jogo do Tottenham hoje x Wolves e horário (20/08)

Com a possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Inglês, o Tottenham disputa os três pontos contra o Wolves neste sábado, 20 de agosto, pela terceira rodada. Onde assistir jogo do Tottenham hoje vai ser apenas online a partir das 08h30 (horário de Brasília), no New Tottenham Football Stadium.

Após arrancar o empate contra o Chelsea pela última rodada, o Tottenham ocupa a 4ª posição do Campeonato Inglês com 4 pontos, somando uma vitória e um empate. Se vencer o jogo deste sábado, pode assumir a liderança da classificação, lutando assim pelo título da temporada.

O Wolves, entretanto, também vem de empate sem gols pela última rodada. Com apenas 1 ponto conquistado em duas rodadas, os Lobos buscam a primeira vitória neste sábado, contabilizando uma derrota e um empate, ocupando a 14ª posição da tabela.

Onde assistir jogo do Tottenham hoje ao vivo

O jogo do Tottenham hoje vai passar no Star +, a partir das oito e meia da manhã (Horário de Brasília).

Para a infelicidade do torcedor, a partida do Campeonato Inglês não vai passar na TV em nenhum local do país. Por isso, a única maneira de acompanhar a partida é através do Star +, plataforma de streaming para assinantes.

Para aqueles que não são assinantes, a opção para assinar é através do site www.starplus.com, clicar em “Escolha seu plano”, e optar pela melhor opção. Os valores vão de R$32,90 até R$55,90, dependendo das possibilidades e interesses.

Para o torcedor que já é assinante, basta acessar o site ou aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, clicar em login e colocar o e-mail e a senha.

Provável escalações do jogo do Tottenham x Wolves hoje

O Tottenham confirmou que Clement Lenglet está de volta ao plantel de disponíveis do Tottenham, enquanto Cristian Romero continua indisponível.

Confira o trecho da entrevista coletiva do técnico Antonio Conte sobre Romero.

‘“Cuti teve um pequeno problema durante o jogo contra o Chelsea no domingo. Ele terminou o jogo, mas no final sentiu um pouco de dor no adutor, não é um problema sério, mas para este jogo será melhor ele errar por precaução”.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Davies, Dier, Sánchez; Perisic, Bentacur, Hojbjerg, Royal; Son, Kulusevski e Harry Kane.

Raúl Jimenez e Chiquinho continuam indisponíveis para o duelo deste sábado.

Provável escalação do Wolves: José Sá; Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Rúben Neves, Dendoncker, Traoré, Podence; Neto e Guedes.

Próximos jogos:

TOTTENHAM:

Nottingham Forest x Tottenham – Domingo, 28/08 às 12h30 – Campeonato Inglês

West Ham x Tottenham – Quarta-feira, 31/08 às 15h45 – Campeonato Inglês

WOLVES:

Wolves x Preston – Terça-feira, 23/08 às 15h45 – Copa da Liga Inglesa

Wolves x Newcastle – Domingo, 28/08 às 10h – Campeonato Inglês

