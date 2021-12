Onde assistir jogo do Wolves x Liverpool hoje: canal e horário – 04/12

Pela décima quinta rodada, o time dos Wolves recebe o Liverpool neste sábado, 04/12, com a bola rolando a partir das 12h (horário de Brasília) no Campeonato Inglês jogando no Molineux Stadium. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Liverpool ao vivo hoje online e na televisão.

Onde assistir o jogo do Wolves x Liverpool: A partida entre Wolves e Liverpool terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium, cidade de Wolverhampton, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ficar no empate sem gols com o Burnley na última rodada, os Wolves retornam aos gramados neste sábado em busca da recuperação. O time aparece em oitava posição com 21 pontos, ou seja, coleciona seis vitórias, três empates e cinco derrotas na temporada, mostrando uma melhora significativa ao ano passado onde não conseguiu reunir grandes resultados. Por fim, espera contar com a casa cheia para animar os jogadores em campo.

Enquanto isso, o Liverpool vem de uma vitória animadora no clássico contra o Everton durante a semana na rodada do Campeonato Inglês. Em terceiro lugar com 31 pontos, o time de Klopp tem a oportunidade de assumir a liderança se vencer e Chelsea e City perderem na rodada já que não depende apenas do seu resultado. Até o momento, o grupo contabiliza nove vitórias, quatro empates e somente um jogo perdido.

Escalações de Wolves x Liverpool:

Os anfitriões tem como baixa Pedro Netro, Bueno, Jonny, Bolly e Mosquera, todos lesionados.

Do outro lado, Klopp ainda não pode contar com Joe Gomez, Naby Keita, Roberto Firmino, Curtis Jones e Harvey Elliott também por lesão.

WOLVES: José Sá; Kilman, Coady, Saiss; Nelson Semedo, Dendoncker, João Moutinho, Ait Nouri; Hwang, Raul Jiménez, Adama Traoré

LIVERPOOL: Alisson; Matip, De Vrij, Alexander-Arnold, Robertson; Fabinho, Thiago, Henderson; Salah, Diogo Jota, Mané

Leia também:

Supercopa do Brasil 2022: data e quais times disputam