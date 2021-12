Onde assistir jogo Manchester City x Leeds hoje: canal e horário – 14/12

Abrindo a décima sétima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o Leeds nesta terça-feira, 14/12, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Etihad Stadium. Com transmissão no aplicativo apenas, saiba onde assistir o jogo do Manchester City hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Manchester City x Leeds hoje: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar com 38 pontos, o Manchester City entra em campo nesta terça-feira buscando ampliar a sua vantagem na liderança por muito mais tempo. Ao longo da temporada, contabiliza doze vitórias, dois empates e também duas derrotas, isto é, mantém-se como o favorito ao título, precisando ganhar o jogo de hoje de qualquer modo.

Enquanto isso, o Leeds não faz um bom começo de temporada. Ocupando a décima quinta posição com 16 pontos, os visitantes contabilizam três vitórias, sete empates e seis derrotas, diferente do ano passado onde conseguiu mostrar bom desempenho e surpreendeu os torcedores do futebol inglês.

Escalação de Manchester City x Leeds:

Cancelo, por suspensão, não pode jogar o confronto desta terça. Além disso, o técnico Guardiola não poderá contar com Torres, o único lesionado do elenco.

Do outro lado, Marcelo Bielsa não poderá contar com Rodrigo, Phillips, Bamford e Cooper, também lesionados.

Manchester City: Ederson; Zinchenko, Laporte, Dias, Walker; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Sterling, Mahrez, Gabriel Jesus

Leeds: Meslier; Ayling, Dallas, Llorente, Firpo; Shackleton, Raphinha, Forshaw, James; Roberts, Gelhardt

Leia também:

Champions League 2021/22: veja todos os confrontos das oitavas de final