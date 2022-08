Onde assistir Leeds x Everton ao vivo, horário e escalação (30/08)

Equipes disputam a quinta rodada do Campeonato Inglês nesta terça-feira

Buscando a primeira vitória no Campeonato Inglês, o Everton enfrenta o Leeds nesta terça-feira, 30 de agosto, pela quinta rodada da competição, às 16h (horário de Brasília). A partida acontecerá no Estádio Elland Road e onde assistir Leeds x Everton hoje ao vivo.

O Leeds ocupa a 5ª posição da tabela com 7 pontos, somando duas vitórias, um empate e uma derrota na temporada. Na última rodada, perdeu para o Brighton e, por isso, o elenco busca se recompor na competição para garantir o terceiro triunfo para trilhar o seu espaço na parte de cima do Campeonato Inglês.

O Everton, por outro lado, ainda não venceu na nova temporada da competição e, por isso, vê a partida desta terça-feira como a sua grande oportunidade de pontuar. São dois empates e duas derrotas até aqui, vindo de empate com o Brentford na última rodada.

Onde assistir Leeds x Everton hoje ao vivo

O jogo do Leeds e Everton hoje terá transmissão do Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

A partida do Campeonato Inglês não vai passar na televisão, com a única possibilidade de assistir ao confronto nesta terça-feira sendo o serviço de streaming Star +. A plataforma pode ser acessa pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV ou também pelo navegador por www.starplus.com.

Assinantes devem acessar a plataforma através do aplicativo para celular ou computador, dependendo da melhor possibilidade que encontrar para assistir.

Para o torcedor que quer se tornar-se membro, o Star + está disponível por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Prováveis escalações de Leeds x Everton hoje

Firpo, Ayling e Dallas continuam indisponíveis no plantel de jogadores do Leeds, trabalhando em suas recuperações no departamento médico.

Provável escalação do Leeds: Meslier; Koch, Kristensen, Llorente, Struijk; Adams, Klich, Harrison, Aaronson; Sinisterra e Rodrigo.

Já Frank Lampard, técnico do Everton, não pode contar com Holgate, Yerry Mina e Ben Godfrey, todos lesionados.

Provável escalação do Everton: Pickford; Coady, Keane, Tarkowski; Patterson, Iwobi, Onana, Mykolenko; Maupay, Gordon e McNeil.

Próximos jogos de Leeds e Everton:

LEEDS:

Brentford x Leeds – Sábado, 03/09 às 11h – Campeonato Inglês

Leeds x Nottingham Forest – Segunda-feira, 12/09 às 16h – Campeonato Inglês

EVERTON:

Everton x Liverpool – Sábado, 03/09 às 08h30 – Campeonato Inglês

Arsenal x Everton – Domingo, 11/09 às 10h – Campeonato Inglês

