Onde assistir Manchester City x Brighton ao vivo e horário hoje (22/10)

Quer saber onde assistir Manchester City hoje? Precisando dos três pontos para brigar pela liderança, o Manchester City vai jogar neste sábado (22/10) contra o Brighton. Pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês, a partida vai acontecer no Etihad Stadium, em Manchester, a partir das 11h (Horário de Brasília).

Onde assistir Manchester City hoje ao vivo

O jogo do Manchester City e Brighton hoje vai ser transmitido ao vivo na ESPN (TV fechada) e Star + (Serviço de streaming) a partir das 11h, no horário de Brasília.

Para o torcedor que quer acompanhar tudo do Campeonato Inglês, basta sintonizar o canal da ESPN entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Dá para curtir também no Star +, plataforma de streaming apenas para assinantes. Disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv, o torcedor deve entrar no site www.starplus.com e optar pelo melhor pacote entre valores de R$ 32,90 até R$ 45,90 por mês

Data: 22/10/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium

Onde assistir: ESPN e Star +

Manchester City e Brighton na Premier League

Depois de perder o clássico para o Liverpool na última rodada, o City ficou sem entrar em campo no meio da semana porque teve o jogo contra o Arsenal adiado. Em segundo lugar com 23 pontos, o time comandado por Pep Guardiola tem a oportunidade de diminuir a diferença com o líder. São sete vitórias, dois empates e uma derrota até aqui neste início de temporada. Na Champions, já está classificado para as oitavas de final.

Do outro lado, o Brighton segue em oitavo com 15 pontos, conquistados em quatro vitórias, três empates e três derrotas no Campeonato Inglês. Fora de casa, o elenco deve driblar a forte defesa do City e também segurar o ataque dos rivais. O grupo não vence há quatro rodadas e não disputa competições internacionais.

Escalação do Manchester City x Brighton

Escalação do Manchester City: Ederson; Laporte, Gómez, Akanji, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Phil Foden, Mahrez e Haaland.

Escalação do Brighton: Sánchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Allister, Calcedo, Trossard; Lallana, Grob e Welbeck.

Último jogo do Manchester City x Brighton

Manchester City 3 x 0 Brighton

Brighton 1 x 4 Manchester City

Brighton 3 x 2 Manchester City

Veja no vídeo a seguir todos os momentos do último jogo entre as equipes.