Grupos da Copa do Mundo 2022: jogos da primeira fase e horários

Estão definidos os grupos da Copa do Mundo de 2022. Nesta sexta-feira, a FIFA determinou através do sorteio cada um dos jogos da primeira fase no maior evento de futebol do planeta. O Brasil está no grupo G e por isso vai enfrentar as seleções de Sérvia, Suíça e Camarões. A seguir confira os grupos da Copa do Mundo 2022, datas e horários.

Grupos da Copa do Mundo 2022

Trinta e duas seleções foram divididas em oito grupos de quatro. Dessa maneira, está formada a primeira fase da maior competição de futebol do planeta, a Copa do Mundo da FIFA.

Na tarde desta sexta-feira, a entidade definiu cada um dos grupos e matou de vez a curiosidade do torcedor. O destaque fica para o grupo G, do Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. A Rússia foi excluída da Copa do Mundo após a invasão das tropas russas na Ucrânia no final de fevereiro.

Confira a seguir os grupos da Copa do Mundo 2022:

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Representante da UEFA (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Representante do Playoff (Peru, Austrália ou Emirados), Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Representante do Playoff (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul

Quais são os horários dos jogos da Copa 2022?

Os jogos da Copa do Mundo no Catar terão transmissão às 7h, 10h, 13h e 16h, pelo horário de Brasília. O fuso horário entre Catar e Brasil é grande, onde o país catariano está a 6 horas à frente. Por isso, os confrontos vão passar durante a manhã e a tarde aqui.

A Copa do Mundo no Catar vai começar em 21 de novembro de 2022, com a primeira rodada da fase de grupos. O Catar, país anfitrião, é quem começa jogando diante do adversário no grupo. A final vai ser em 18 de dezembro.

Oito estádios vão receber os jogos da Copa do Mundo no Catar este ano: Estádio Al Bayt, Estádio Internacional Khalifa, Estádio Al Thumama, Estádio Ahmad Bin Ali, Estádio Lusail, Estádio Ras Abu Aboud, Estádio Education City, Estádio Al Janoub.

Os jogos do Brasil na fase de grupos serão realizados durante a semana. Os horários ainda serão definidos.

Brasil x Sérvia – 24/11, Quinta-feira

Brasil x Suíça – 28/11, Segunda-feira

Brasil x Camarões – 02/12, Sexta-feira

