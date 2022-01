Onde assistir Manchester City x Chelsea hoje na TV e online? – 15/01

Equipes disputam a liderança do Campeonato Inglês na temporada

Dez pontos separam Manchester City e Chelsea na ponta do Campeonato Inglês. As equipes se enfrentam neste sábado, 15/01, a partir das 09h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela 22ª rodada. A partida entre Manchester City x Chelsea terá transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Quando é Manchester City x Chelsea?

A partida começa às 09h30 de sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro de 2022, no Etihad Stadium, cidade de Manchester, na Inglaterra.

Onde assistir ao jogo do Manchester City x Chelsea hoje?

A ESPN Brasil vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 09h30, disponível em todos os serviços de televisão por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do aplicativo Star +, disponível por assinatura no aplicativo e site oficial.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Notícias e escalações do jogo:

Sem perder por mais de cinco rodadas no Campeonato Inglês, o Manchester City se mantém em primeiro lugar na tabela com 53 pontos, uma vantagem de dez pontos com o segundo colocado, o seu adversário de hoje. Por isso, a vitória neste sábado é importante para o elenco de Pep Guardiola, uma vez que pode perder a mão da liderança.

Enquanto isso, os comandados de Tuchel aparece em segundo lugar com 43, isto é, dez pontos a menos do que o atual líder da competição. Com doze vitórias, sete empates e duas derrotas na temporada, o Chelsea precisa vencer o confronot deste sábado se quiser seguir vivo na busca pelo ponto mais alto da classificação.

O técnico Guardiola não tem novas baixas por lesão. No entanto, o técnico disse que um de seus jogadores testou positivo para Covid-19, sem dar nomes.

Do outro lado, Tuchel não tem Chalobah, Reece James e Ben Chilwell.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Laporte, Días, Walker; De Bruyne, Gundongan, Rodri; Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva

Provável escalação do Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz, Lukaku

CLeia também:

Playoffs da NFL 2022: como funciona, jogos e onde assistir