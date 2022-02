Onde assistir Manchester City x Tottenham hoje na TV e horário 19/02

Saiba onde assistir Manchester City x Tottenham hoje no clássico! Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes se enfrentam neste sábado, 19/02, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), no Etihad Stadium. Confira as principais informações sobre o jogo a seguir.

Onde assistir Manchester City x Tottenham

O jogo do Manchester City e Tottenham vai passar no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

O canal da Rede Disney só está disponível em operadoras por assinatura. Já a plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Escalação Manchester City x Tottenham

Manchester City: Depois de golear o Sporting na Champions League durante a semana, o Manchester City retorna aos gramados do Campeonato Inglês e logo diante de um clássico. Em primeiro lugar com 63 pontos, o time contabiliza a vantagem de nove pontos com o segundo colocado, além de não perder por mais de cinco rodadas.

Tottenham: Enquanto isso, o Tottenham aparece em oitavo lugar com 36 pontos, colecionando três derrotas seguidas nas últimas rodadas. Por isso a vitória no clássico deste sábado é tão importante para os Spurs, com o resultado dando um gás no elenco londrino.

O técnico Guardioal confirmou que Jack Grealish está fora do clássico, enquanto Gabriel Jesus, Cole Palmer e Zack Steffen são dúvidas.

Já Antônio Conte terá Eric Dier de volta, enquanto Oliver Skipp e Japhet Tanganga seguem fora.

Manchester City: Ederson; Laporte, Cancelo, Walker, Dias; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne; Foden, Sterling, Mahrez

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Hojbjerg, Royal, Bentacur, Sessegnon; Lucas Moura, Son, Kane

Confira os melhores momentos do último jogo entre Manchester City x Tottenham.

Jogos do Campeonato Inglês

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 26ª rodada do Campeonato Inglês. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Sábado (19/02):

West Ham x Newcastle – 09h30

Arsenal x Brentford – 12h

Liverpool x Norwich – 12h

Brighton x Burnley – 12h

Southampton x Everton – 12h

Aston Villa x Watford – 12h

Crystal Palace x Chelsea – 12h

Manchester City x Tottenham – 14h30

Domingo (20/02):

Leeds x Manchester United – 11h

Wolves x Leicester – 13h30

Palpites de Manchester City x Tottenham

Por ter a melhor campanha do Campeonato Inglês, o Manchester City é, na teoria, o favorito para vencer o clássico inglês deste sábado.

Entretanto, por se tratar de um grande jogo onde os dois brigam na tabela, não há como declarar vitória antes do apito final para nenhum deles. Por isso, o torcedor deve permanecer atento em cada lance e acompanhar o grande clássico que o jogo será.

