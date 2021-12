Onde assistir Manchester United x Arsenal online e na TV hoje – 02/12

O clássico inglês entre Manchester United e Arsenal promete bagunçar a tabela de classificação do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, 02/12, as equipes se enfrentam a partir das 17h15 (horário de Brasília) pela 15ª rodada no Old Trafford. Confira onde assistir o jogo entre Manchester United x Arsenal ao vivo, online e pela televisão hoje,

Onde assistir Manchester United x Arsenal: A partida entre Manchester United e Arsenal terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a décima posição com 18 pontos, o Manchester United vive um momento de crise no Campeonato Inglês mesmo com a presença de Cristiano Ronaldo em campo. Sem vencer por três rodadas, o time de Manchester precisa da conquista no clássico de hoje para conseguir se recompor e, dessa maneira, subir na classificação em busca de quem sabe uma vaga em torneios internacionais. Por fim, contabiliza cinco triunfos, três empates e cinco derrotas.

Enquanto isso, o Arsenal vem em quinto lugar com 23 pontos. Depois de viver um momento terrível no começo da temporada onde não conseguiu emplacar com o seu futebol, o time apresentou uma incrível virada de mesa e agora ameaça os times da parte de cima. Ao todo, tem sete jogos vencidos, dois empatados e quatro derrotado.

Escalações de Manchester United x Arsenal hoje:

Sob o comando do interino, Michael Carrick, o United não pode contar com Raphael Varane, Paul Pogba e Edinson Cavani, enquanto Luke Shaw será reavalido antes da partida.

Do outro lado, Arteta não tem Bukayo Saka, Kolasinac e Xhaka no plantel de jogadores.

MANCHESTER UNITED: De Gea; Maguire, Lindelof, Bailly, Alex Telles; Fred, McTominay, Wan-Bissaka; Sancho, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo

ARSENAL: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães, Tavares; Partey, Lokonga; Martinelli, Odegaard, Rowe; Aubameyang

