Onde assistir Manchester United x Liverpool ao vivo (22/8)

Alerta de clássico inglês, o North West Derby! Nesta segunda-feira, 22 de agosto, Manchester United e Liverpool disputam pela terceira rodada do Campeonato Inglês às 16h (Horário de Brasília), no Old Trafford. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Manchester United x Liverpool ao vivo hoje.

O United busca a primeira vitória no clássico desta segunda, enquanto vem na 19ª posição sem pontos. Já o Liverpool aparece na 15ª posição com 2 pontos.

Onde assistir Manchester United x Liverpool hoje

O jogo do Manchester United e Liverpool hoje vai passar na ESPN e Star+, a partir das 16h (Horário de Brasília).

O canal da ESPN é quem detém os direitos de transmissão do futebol inglês com exclusividade na temporada. Por isso, o North West Derby só pode ser assistido através de operadoras de TV por assinatura. Se o torcedor ainda não tem a emissora, é necessário entrar em contato com a operadora que realiza o serviço.

Para quem não tem a TV paga, a opção é curtir através do Star+, a plataforma de streaming da Disney. O produto pode ser assistido através do aplicativo para celular, tablet, smart TV ou no próprio computador através do site www.starplus.com.

Para tornar-se apoiador da plataforma com toda a programação disponível, os preços vão de R$ 32,90 até R$ 55,90, com transmissão para todo o Brasil.

Manchester United x Liverpool histórico

Manchester United e Liverpool se enfrentaram em 150 oportunidades em toda a história do futebol, com vantagem para o United com 61 vitórias, 43 empates e 46 triunfos ao Liverpool, segundo informações do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Manchester também tem a vantagem nas estatísticas com 184 gols marcados contra apenas 177 dos adversários.

Os jogos aconteceram no Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Liga Europa. O último encontro aconteceu em 19 de abril de 2022, pela última temporada na 30ª rodada do Campeonato Inglês.

De maneira avassaladora, o Liverpool levou a melhor com 4 x 0, com gols de Salah, dois, Mané e Díaz.

Confira no vídeo como foi a última partida entre os times.

Prováveis escalações de Manchester United x Liverpool

Mesmo anunciado, Casemiro ainda não está pronto para jogar pelo United. Enquanto isso, o técnico Ten Hag tem Anthony Martial como dúvida, enquanto Lindelof e Facundo Pellistri, fora até setembro, estão indisponíveis.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Martínez, Malacia, Varane, Dalot; Eriksen, Fred, Bruno Fernandes; Rashford, Sancho e Cristiano Ronaldo.

Para Klopp, uma lista de desfalques. Darwin Nunez está suspenso, enquanto Thiago Alcântara, Diogo Jota, Ibrahima Konate e Joel Matip seguem fora por lesões.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Roberto Firmino e Luís Díaz.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

Ao que tudo indica, Cristiano Ronaldo vai sim jogar o clássico contra o Liverpool hoje, pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

No primeiro jogo da temporada, o português ficou no banco mas entrou no segundo tempo. Já na segunda rodada ele estava entre os titulares, mas sequer marcou mesmo com 90 minutos completos dentro de campo. A situação não agrada os torcedores do United.

Cristiano ficou fora da pré-temporada com o clube, participando apenas um amistoso contra o Rayo Vallecano, antes mesmo da temporada inglesa começar.

Sem lesão, é esperado que o atleta esteja entre os titulares hoje.

