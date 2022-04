Onde assistir Newcastle x Wolves ao vivo e horário hoje (08/04)

Nesta sexta-feira, Newcastle e Wolves se enfrentam em campo às 16h (Horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês em 2022, no St Mary’s Stadium, na cidade de Newcastle. Saiba todos os detalhes e confira onde assistir Newcastle x Wolves ao vivo.

O Newcastle perdeu para o Tottenham, enquanto vem de vitória contra o Aston Villa.

Onde assistir Newcastle x Wolves

O jogo do Newcastle x Wolves hoje vai passar ao vivo no canal ESPN e Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora transmite ao vivo para todos os estados do Brasil o jogo. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Por isso, a solução aos torcedores é o Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Newcastle x Wolves hoje

Data: 08/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: St Mary’s Stadium, na cidade de Newcastle

Onde assistir: ESPN e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Provável escalação do Newcastle e Wolves

Escalação do Newcastle: Dúbravka, Burn, Schar, Targett, Krafth, Shelvey, Joelinton, Bruno Guimarães, Saint-Maximin, Wood e Murphy

Escalação do Wolves: José Sá, Boly, Coady, Kilman, Jonny, Dendoncker, João Moutinho, Marçal, Podence, Trincão e Fábio Silva

O Newcastle não faz uma boa campanha no Campeonato Inglês. Ocupando a décima quinta posição com 31 pontos, o elenco corre o risco de chegar até a zona de rebaixamento e, dessa maneira, ser rebaixado para a segunda divisão do futebol inglês. Jogando em casa nesta sexta, espera contar com o apoio da torcida para levantar o elenco e garantir então os três pontos.

Enquanto isso, o Wolves coleciona melhores resultados na competição. Em oitavo lugar, tem 49 pontos ao vencer quinze partidas, empatar outras quatro e perder doze. Nas últimas semanas, o grupo garantiu triunfos e, por isso, está animado mesmo jogando fora de casa, com a confiança para cima.

Newcastle x Wolves últimos jogos

02/10/2021 – Wolves 2 x 1 Newcastle – Campeonato Inglês

27/02/2021 – Newcastle 1 x 1 Wolves – Campeonato Inglês

25/10/2020 – Wolves 1 x 1 Newcastle – Campeonato Inglês

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Jogos da rodada pelo Campeonato Inglês

Dez jogos estão marcados para acontecer neste fim de semana durante a 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Com início na sexta-feira, a rodada segue até o domingo, com o clássico entre Manchester City e Liverpool. Confira todos os jogos e onde assistir cada um deles.

Newcastle x Wolves

Everton x Manchester United – 08h30

Watford x Leeds – 11h

Southampton x Chelsea – 11h

Arsenal x Brighton – 11h

Aston Villa x Tottenham – 13h30

Leicester x Crystal Palace – 10h (Domingo, 10/04)

Norwich x Burnley – 10h (Domingo, 10/04)

Brentford x West Ham – 10h (Domingo, 10/04)

Manchester City x Liverpool – 12h30 (Domingo, 10/04)

