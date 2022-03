Norwich x Chelsea: onde assistir hoje ao vivo e horário (10/03)

Norwich enfrenta o Chelsea jogam hoje, na trigésima rodada do Campeonato Inglês. Com início às 16h30, no Carrow Road, a transmissão fica com o streaming Star + para assinantes. A seguir, confira os detalhes de onde assistir Norwich x Chelsea ao vivo.

Onde assistir Norwich x Chelsea

O jogo de Norwich e Chelsea vai passar no streaming por assinatura Star +, a partir das 16h30, horário de Brasília.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo

Data: 10/03/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Carrow Road

Onde assistir jogo de hoje: Star+

Veja como foi o último jogo do Norwich e Chelsea.

Escalação do jogo do Norwich e Chelsea

Norwich: Tim Krul; Zimmerman, Williams, Hanley, Aarons; McLean, Rupp, Rowe; Rashica, Teemu Pukki, Sargent

Chelsea: Mendy; Chalobah, Christensen, Rudiger; James, Kovacic, Jorginho, Níguez; Werner, Ziyech, Lukaku

Lanterna do Campeonato Inglês com apenas 17 pontos, o Norwich conseguiu uma melhora significativa, mas já está de volta ao seu mal desempenho do começo da temporada, com quatro rodadas seguidas sem pontuar. Ao todo, o grupo contabiliza quatro vitórias, cinco empates e dezoito derrotas na competição, buscando o seu melhor mesmo que seja diante de um grande oponente.

Enquanto isso, o Chelsea vem em terceiro lugar com 53 pontos, ou seja, ainda tem a esperança de lutar pela liderança e quem sabe o título da temporada no Campeonato Inglês. Com dez pontos a menos do que o vice-líder e tendo dezesseis a menos que o primeiro colocado, o time de Londres tem quinze vitórias, oito empates e três derrotas apenas, disputando na próxima semana o jogo de volta na Champions League.

Últimos jogos Norwich x Chelsea

23/10/2021 – Chelsea 7 x 0 Norwich – Campeonato Inglês

14/07/2020 – Chelsea 1 x 0 Norwich – Campeonato Inglês

24/08/2019 – Norwich 2 x 3 Chelsea – Campeonato Inglês

