Premier League 2021/22 inicia jogos da 9ª rodada; veja as datas

A competição de futebol nacional com maior prestígio no planeta, a Premier League, inicia a 9ª rodada do campeonato. Estão previstas 10 partidas neste final de semana, com o maior clássico do país, Manchester United x Liverpool, no encerramento dos confrontos. Veja abaixo então a data dos jogos da Premier League 2021/22.

Jogos da Premier League na rodada 9

Emoção é o que não vai faltar nesta rodada de jogos da Premier League 2021/22. Líder isolado com 19 pontos, o Chelsea irá enfrentar o lanterna Norwich neste sábado, 23 de outubro. O confronto de opostos do campeonato será realizado em Stamford Bridge, em Londres. Entretanto, mais grandes partidas são esperadas.

No mesmo dia, o atual terceiro colocado Manchester City encara o quarto da tabela, o Brighton. No confronto direto do G-4, quem vencer pode saltar a vice-liderança, mas precisa torcer por uma derrota do Liverpool. Os Reds não terão vida fácil e enfrentam o Manchester United nos próximos jogos da Premier League.

O maior clássico inglês encerra as partidas da 9ª rodada da competição, no domingo, 24 de outubro. O Liverpool segue de olho na liderança, enquanto os Red Devils, em sexto lugar, querem o triunfo para colarem no G-4. Ainda no domingo, o Tottenham enfrenta o West Ham, no duelo entre equipes londrinas.

Sexta-feira, 22 de outubro

Arsenal 3 x 0 Aston Villa

Sábado, 23 de outubro

Chelsea x Norwich – 8h30

Everton x Watford – 11h

Leed United x Wolves – 11h

Souphampton x Burnley – 11h

Brighton x Man City – 13h30

Domingo, 24 de outubro

Brentford x Leicester – 10h

West Ham x Tottenham – 10h

Man United x Liverpool – 12h30

Como está a classificação do Campeonato Inglês?

Atual campeão da Europa, o Chelsea segue líder da Premier League e pode manter posição se vencer nos próximos jogos. Com 19 pontos, os Blues possuem o Liverpool na cola com 18. O City ocupa o terceiro lugar com 17, enquanto o Brighton, uma das surpresas do campeonato, fecha o G-4 com 15 pontos.

Já na parte de baixo da tabela, o Norwich segue na lanterna com apenas dois pontos conquistados em oito partidas. Em 19º está o Newcastle com 3, mesma pontuação do Burnley, que fica em 18º e fecha o Z-3.

Chelsea – 19 pontos Liverpool – 18 pontos Manchester City – 17 pontos Brighton – 15 pontos Tottenham – 15 pontos Manchester United – 14 pontos West Ham – 14 pontos Everton – 14 pontos Arsenal – 14 pontos Brentford – 12 pontos Wolves – 12 pontos Leicester – 11 ​pontos Aston Villa – 10 pontos Crystal Palace – 8 ​pontos Southampton – 7 ​pontos Watford – 7 pontos Leeds – 6 ​pontos Burnley – 3 ​pontos Newcastle – 3 ​pontos Norwich – 2 ​pontos

Quando será a próxima rodada da Premier League?

Logo depois da conclusão dos jogos da rodada 9 da Premier League, os clubes voltam a se enfrentar no próximo fim de semana, dia 30 de outubro. Novamente serão 10 partidas da competição, mas o encerramento da rodada ocorre somente na segunda-feira, dia 1ª de nobembro.