Onde assistir Norwich x Tottenham ao vivo, horário e escalações (22/05)

Enquanto os anfitriões já estão rebaixados, os visitantes buscam a vitória para garantir a vaga na Champions do próximo ano

Pronto para garantir a sua classificação até a Champions, o Tottenham visita o já rebaixado Norwich neste domingo, 22 de maio de 2022, a partir das 12h (Horário de Brasília), no Carrow Road, pela última rodada do Campeonato Inglês na temporada. Confira a seguir todas as informações de onde assistir Norwich x Tottenham hoje ao vivo.

Onde assistir Norwich x Tottenham ao vivo?

O jogo do Norwich e Tottenham hoje poderá ser acompanhado ao vivo no canal ESPN 3 e Star +, a partir das 12h, pelo horário de Brasília.

Pela televisão, o torcedor pode assistir ao vivo através do canal ESPN, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil. Basta o torcedor sintonizar a emissora e curtir ao vivo.

Outra opção é acompanhar através do serviço de streaming Star +, onde os assinantes podem curtir os jogos do Campeonato Inglês ao vivo através da plataforma para celular, computador, smart TV e tablet.

Informações do jogo Norwich x Tottenham hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Carrow Road

Arbitragem:Chris Kavanagh

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

Norwich e Tottenham no Campeonato Inglês

Com apenas 22 pontos, o Norwich não consegue mais escapar da lanterna do Campeonato Inglês na temporada e, por isso, já está rebaixado para a segunda divisão inglesa. O grupo mostrou certa recuperação nesta reta final, mas não foi suficiente para escapar da degola.

Do outro lado, o Tottenham aparece em 4º lugar com 68 pontos. O compromisso deste domingo, na última rodada, é extremante importante ao elenco já que precisa dos três pontos para se classificar até a Champions da próxima temporada. Com dois pontos a mais que o Arsenal, pode perder a vaga e acabar indo para a Liga Europa caso perca o seu confronto hoje.

Escalação do Norwich: Angus Gunn; Gibson, Hanley, Byram; Giannoulis, Rupp, Normann, Aarons; Dowell, Lees-Melou e Teemu Pukki. Técnico: Dean Smith

Escalação do Tottenham: Lloris; Sánchez, Dier, Davies; Royal, Bentacur, Hojberg, Sessegnon; Kulusevski, Harry Kane e Son. Técnico: Antonio Conte

Último jogo de Norwich x Tottenham:

A última vez que as equipes de Norwich e Tottenham se enfrentaram foi em 05 de dezembro de 2021, pela temporada atual, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.

Por 3 x 0, o Tottenham levou a melhor com gols de Lucas Moura, Son e Sánchez.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.