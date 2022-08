Onde assistir Nottingham Forest x Tottenham ao vivo e horário (28/08)

Buscando manter a sequência positiva neste início da temporada, o Tottenham enfrenta o Nottingham Forest neste domingo, 28 de agosto, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. A partida começa às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio City Ground. Confira a seguir onde assistir Nottingham Forest x Tottenham ao vivo

O time do Nottingham soma 4 pontos e está na 10ª posição da tabela. Já os Spurs ocupam a 4ª posição com 7 pontos, buscando a liderança neste início da competição.

Onde assistir Nottingham Forest x Tottenham ao vivo

O jogo do Nottingham Forest e Tottenham hoje vai passar na ESPN e Star+, a partir das 12h30 (horário de Brasília). Com exclusividade, o canal da ESPN exibe todas as emoções do embate no futebol inglês durante a manhã de domingo. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura, onde o torcedor deve obter o canal em sua programação paga.

Para aqueles que não tem a TV paga, o serviço de streaming Star + é a saída. A plataforma está disponível por assinatura em pacotes que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, dependendo da escolha do torcedor.

O Star + pode ser assistido pelo aplicativo do celular, tanto Android como iOS, tablet, computador e na própria smart TV. Lembrando que somente assinantes da plataforma tem direito a acompanharem o canal da ESPN pelo aplicativo.

Richarlison vai jogar hoje?

Contratado pelo Tottenham na temporada, o brasileiro Richarlison deve aparecer no banco de reservas do clube londrino neste domingo, contra o Nottingham Forest.

Desde que a nova temporada do Campeonato Inglês começou, o atacante ainda não começou no elenco como titular, já que o técnico Antonio Conte utiliza a formação de Son, Kulusevski e Harry Kane no ataque. Por isso, Richarlison permanece no banco de reservas, entrando sempre no segundo tempo.

Na última rodada, no jogo contra o Leeds, Richarlison entrou no lugar de Son aos 31 do segundo tempo. Por isso, é esperado que o técnico Conte novamente utilize o jogador como peça chave do esquadrão também neste domingo.

Richarlison deixou o Everton no começo da temporada para jogar pelo Tottenham, time o qual era titular em praticamente todos os jogos.

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Tottenham

Os atletas Richards e Niakhaté continuam indisponíveis e por isso seguem como baixas aos anfitriões.

Provável escalação do Nottingham Forest: Handerson; McKenna, Cook, Worrall; O’Brien, Toffolo, Mangala, Williams; Jesse Lingard, Johnson e Awoniyi.

Em entrevista coletiva, Antonio Conte confirmou que irá verificar a disponibilidade de Lucas e Bryan Gil. Já Romero e Oliver Skipp só retornam no próximo compromisso do clube.

“Cuti está se recuperando muito bem e acho que para o próximo jogo contra o West Ham, ele deve estar disponível. O mesmo para Oliver Skipp”.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Sánchez, Dier, Davies; Royal, Bentacur, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son e Harry Kane.

Próximos jogos:

NOTTINGHAM FOREST:

Manchester City x Nottingham Forest – Quarta-feira, 31/08 às 15h30 – Campeonato Inglês

Nottingham Forest x Bournemouth – Sábado, 03/09 às 11h – Campeonato Inglês

TOTTENHAM:

West Ham x Tottenham – Quarta-feira, 31/08 às 15h45 – Campeonato Inglês

Tottenham x Fulham – Sábado, 03/09 às 11h – Campeonato Inglês

