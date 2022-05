Onde assistir o jogo do Chelsea x Leicester hoje e horário ao vivo (19/05)

Já classificado para a Champions da próxima temporada, o Chelsea recebe o Leicester nesta quinta-feira, 19 de maio, em partida atrasada da 27ª rodada do Campeonato Inglês, a partir das 16h (horário de Brasília), no Stamford Bridge. Confira onde assistir o jogo do Chelsea hoje ao vivo para não perder nenhum lance.

Onde assistir o jogo do Chelsea hoje ao vivo?

O jogo do Chelsea e Leicester hoje vai passar ao vivo no Star +, serviço de streaming, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A plataforma está disponível somente para assinantes em todo o Brasil, através dos aplicativos para celular, tablets, computador ou então na smart TV.

Para tornar-se membro, o torcedor deve acessar o site (www.starplus.com) e, por R$32,90 ao mês, ter controle da programação de esportes.

Informações do jogo do Chelsea hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Arbitragem: Stuart Attwell

Local: Stamford Bridge, em Londres

Onde assistir: Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Chelsea e Leicester no Campeonato Inglês

Com vaga garantida para a Champions da próxima temporada, o Chelsea apenas cumpre tabela no jogo desta quinta-feira. Ocupando a 3ª posição da tabela, o elenco londrino busca se manter até o fim da temporada na posição, garantindo os três pontos para fechar com chave de ouro a edição inglesa.

Do outro lado, o Leicester também só cumpre tabela no jogo de hoje, uma vez que está em 9º lugar com 48 pontos, com a diferença de oito pontos para o último colocado da zona de classificação, o West Ham. O elenco também não briga pelo rebaixamento e, por isso, só quer os três pontos para melhorar a sua campanha.

Escalação do Chelsea: Mendy; Rudiger, Sarr, Azpilicueta; Alonso, Jorginho, Kanté, James; Mount, Zyiech e Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel

Escalação do Leicester: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Dewssbury-Hall, Mendy, Albrighton, Maddison; Barnes e Vardy. Técnico: Brendan Rodgers

Confira como foi o último jogo entre os times.