Onde assistir o jogo do Chelsea x West Ham ao vivo e horário (24/04)

Onde assistir o jogo do Chelsea x West Ham ao vivo e horário (24/04)

Neste domingo, o West Ham visita o Chelsea a partir das 10h (Horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada. Para acompanhar todos os lances da partida, saiba onde assistir o jogo do Chelsea hoje.

O elenco de Thomas Tuchel busca a vitória neste domingo para permanecer na zona de classificação, pronto para arrumar as malas para a próxima Champions. Já o grupo de David Moyes busca a parte de ciam da tabela, ao mesmo tempo em que se prepara para disputar a semifinal da Liga Europa na próxima semana.

Onde assistir o jogo do Chelsea hoje ao vivo?

O duelo entre Chelsea e West Ham hoje terá transmissão no Star + (Streaming), a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

A partida deste domingo não tem transmissão na TV. Isso porque o serviço de streaming Star + é o único que vai transmitir o embate no Campeonato Inglês para todo o país.

O grupo Disney tem os direitos de transmissão do torneio e, por isso, realizam as transmissões tanto nos canais ESPN como pelo aplicativo. para assinantes.

A plataforma está disponível no site (www.starplus.com) e no aplicativo, podendo ser acompanhada no computador, celular, tablet e na SmarTV.

Ficha técnica do jogo do Chelsea x West Ham hoje:

Data: 24/04/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres

Onde assistir: Star +

+ PSG é campeão francês! Com gol de Messi, time conquista 10º título

Escalação do Chelsea x West Ham

Em entrevista coletiva, Tuchel confirmou que Toni Rudiger e Mateo Kovacic estão fora do jogo deste domingo no Campeonato Inglês.

Já Moyes não terá Diop, Zouma e Ogbonna, lesionados.

Escalação do Chelsea: Mendy, Thiago Silva, Alonso, Chalobah, James, Kanté, Jorginho, Loftus-Cheek, Mount, Werner e Havertz

Escalação do West Ham: Fabianski, Coufal, Dawson, Rice, Cresswell, Soucek, Benrahma, Lanzini, Pablo Fornals, Bowen e Michail Antonio

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Chelsea e West Ham

As duas equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Inglês. Além disso, elas também entram em campo por outros torneios nesta reta final da temporada.

O Chelsea foi eliminado da Champions pelo Real Madrid nas quartas de final, mesmo mostrando um belo desempenho nos gramados. Na Copa da Inglaterra, entretanto, o grupo disputa a final.

Do outro lado, o West Ham está na semifinal da Liga Europa depois de ganhar do Lyon nas quartas de final e, agora, jogar contra o Frankfurt.

Acompanhe o calendário das equipes a seguir.

Chelsea:

Manchester United x Chelsea – Quinta-feira, 28/04 às 15h45 (Campeonato Inglês)

Everton x Chelsea – Domingo, 01/05 às 10h (Campeonato Inglês)

West Ham:

West Ham x Eintracht Frankfurt – Quinta-feira, 28/04 às 16h (Liga Europa)

West Ham x Arsenal – Domingo, 01/05 às 12h30 (Campeonato Inglês)

Aproveite e siga o DCI no Google News