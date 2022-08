Onde assistir o jogo do Liverpool hoje x Bournemouth ao vivo (27/8)

Liverpool e Bournemouth se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste sábado, com transmissão

Buscando a primeira vitória no Campeonato Inglês pela nova temporada, o Liverpool recebe o Bournemouth neste sábado, 27 de agosto, a partir das 11h (horário de Brasília), no Anfield. A partida é válida pela quarta rodada e onde assistir o jogo do Liverpool hoje vai ser no Star +, disponível somente para assinantes.

O Liverpool aparece em 16º lugar com 2 pontos, enquanto o Bournemouth vem na 15ª posição com 3 pontos.

O jogo do Liverpool hoje vai passar no Star +, a partir das 11h (Horário de Brasília).

O torcedor quer muito acompanhar o confronto do Campeonato Inglês. Para isso, ele terá de sintonizar apenas o aplicativo de streaming Star +, já que é única maneira de assistir ao vivo o duelo deste sábado. A partida não vai passar em nenhum canal da TV.

A plataforma está disponível pelo aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV, além do navegador www.starplus.com, também para assinantes.

Para o torcedor que quer assinar o conteúdo de filmes, séries, desenhos e futebol, basta acessar o site e, através dos pacotes que variam entre R$32,90 até R$55,90, tornar-se membro.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, em Liverpool

Liverpool na Champions League 2022/23

O Liverpool já conhece o seu grupo na primeira fase da Champions League pela nova temporada. Realizado na última quinta-feira, todos os oito grupos foram definidos por sorteio da UEFA, onde trinta e duas equipes conheceram os seus adversários.

O Liverpool vai enfrentar o Ajax, Napoli e o Rangers no grupo A, disputando 6 rodadas na primeira fase por pontos corridos na competição. Dessa maneira, quem terminar nas duas primeiras posições avança para as oitavas de final.

GRUPO A

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

Prováveis escalações de Liverpool x Bournemouth

Klopp possui uma vasta lista de indisponíveis. Keita, Matip, Thiago, Konate, Curtis Jones, Diogo Jota, Alex Oxlade-Chamberlain, Kelleher e Ramsay continuam fora.

Já Darwin Nunez ainda cumpre suspensão.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Robertson; Carvalho, Fabinho, Elliott; Luis Díaz, Roberto Firmino e Salah.

Os visitantes ainda não podem contar com Rothwell, Brooks, Ryan Fredericks e Stanislas.

Provável escalação do Bournemouth: Travers; Senesi, Mepham, Kelly; Smith, Pearson, Lerma, Zemura; Tavernier, Christie e Moore.

Jogos de futebol neste sábado

Além de acompanhar ao jogo entre Liverpool e Bournemouth neste sábado, 27 de agosto, a agenda de futebol também conta com outros grandes confrontos, tanto no cenário nacional como pelo internacional.

Jogos na parte da manhã, tarde e a noite abrem o fim de semana com grandes emoções. Confira a seguir os confrontos de futebol deste sábado.

Brasileirão Série A

Goiás x Atlético GO – 16h30

Coritiba x Avaí – 16h30

Fluminense x Palmeiras – 19h

Ceará x Athletico PR – 21h

Brasileirão Série B

Guarani x Tombense – 11h

CRB x Criciúma – 16h

Operário x CSA – 19h

Brasileirão Série C

Paysandu x ABC – 17h

Mirassol x Botafogo SP – 19h

Brasileirão Série D

São Bernardo x Tocantinópolis – 16h

Pouso Alegre x ASA – 17h

Copa Paulista

Primavera SP x Rio Claro – 15h

Juventus SP x Oeste – 15h

São Caetano x Água Santa – 15h

EC São Bernardo x Portuguesa – 15h

Sertãozinho x Noroeste – 16h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Palmeiras – 14h

Campeonato Inglês

Southampton x Manchester United – 08h30

Brentford x Everton – 11h

Brighton x Leeds – 11h

Chelsea x Leicester – 11h

Liverpool x Bournemouth – 11h

Manchester City x Crystal Palace – 11h

Arsenal x Fulham – 13h

Campeonato Italiano

Cremonese x Torino – 13h30

Juventus x Roma – 13h30

Milan x Bologna – 15h45

Spezia x Sassuolo – 15h45

Campeonato Espanhol

Elche x Real Sociedad – 12h30

Rayo Vallecano x Mallorca – 14h30

Almería x Sevilla – 17h

Campeonato Francês

Auxerre x RC Strasbourg – 12h

Lens x Rennes – 16h

