Onde assistir o jogo do Liverpool x Wolves e horário da Premier League

Valendo o título, equipe do Liverpool precisa vencer neste domingo e torcer por um tropeço do Manchester City

O Liverpool ainda sonha com a possibilidade ser campeão inglês na temporada. Diante do Wolves, a equipe de Klopp vai buscar os três pontos neste domingo (22/05), a partir das 12h (Horário de Brasília), no Estádio de Anfield, em Liverpool, pela última rodada do Campeonato Inglês. Confira onde assistir o jogo do Liverpool hoje.

Onde assistir o jogo do Liverpool hoje ao vivo?

O jogo do Liverpool hoje será transmitido ao vivo no Star+, a partir das 12h, pelo horário de Brasília

Sem transmissão pela TV, o jogo do Liverpool neste domingo, pela última rodada do Campeonato Inglês, só vai estar disponível através do aplicativo do Star + para os assinantes.

A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) por diferentes pacotes. Para assistir, a plataforma disponibiliza transmissão no celular, tablets, computador e smart TV.

Informações do jogo Liverpool x Wolves hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 12h (horário de Brasília

Local: Estádio de Anfield, em Liverpool

Arbitragem: Anthony Taylor

Onde assistir: Star +

+Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Liverpool e Wolves no Campeonato Inglês

O Liverpool vive um dos melhores momentos de sua história nesta temporada. Campeão da Copa da Inglaterra, vencedor da Copa da Liga Inglesa e próximo de disputar a final da Champions, o grupo de Klopp agora vai disputar o título do Campeonato Inglês. Em segundo lugar com 89 pontos, precisa vencer o seu confronto e torcer por tropeço do City na rodada.

Do outro lado, o Wolves aparece na 8ª posição com 51 pontos. O elenco dos Lobos tentou, mas não conseguiu atingir a zona de classificação e, por esse motivo, apenas cumpre tabela nesta última rodada pelo domingo. Em toda a competição, marcou quinze vitórias, seis empates e dezesseis derrotas.

Escalação do Liverpool: Alisson; Robertson, Konaté, Matip, Alexander-Arnold; Thiago, Henderson, Keita; Luis Díaz, Mané e Salah. Técnico: Jurgen Klopp

Escalação do Wolves: José Sá; Boly, Jonny, Toti; Chiquinho, Rúben Neves, João Moutinho, Ait-Nouri; Pedro Neto, Raul e Hee-Chan. Técnico: Bruno Lage

Quantos Campeonato Inglês tem o Liverpool?

O Liverpool é o segundo maior campeão inglês, contabilizando 19 títulos em toda a história do futebol inglês.

Se o clube vencer a competição este ano, se igualará ao Manchester United como o maior vencedor do Campeonato Inglês, tendo 20 taças para cada.

O time levantou o troféu nos anos de 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 177, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990 e 2020 pela última vez.