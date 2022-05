Onde assistir o jogo do Manchester City x Aston Villa e horário hoje (22/05)

Com vantagem de um ponto contra o Liverpool, time do Manchester só precisa da vitória para tornar-se campeão da Premier League na temporada

O Manchester City pode ser campeão inglês hoje! O elenco de Pep Guardiola recebe o Aston Villa neste domingo, 22 de maio, a partir das 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela última rodada do Campeonato Inglês. Para não perder nenhum lance, confira onde assistir o jogo do Manchester City hoje.

Onde assistir o jogo do Manchester City hoje?

Onde assistir o jogo do Manchester City hoje vai ser no canal ESPN e Star +, a partir das 12h, pelo horário de Brasília.

O torcedor pode acompanhar as grandes emoções do Campeonato Inglês no canal da ESPN, disponível para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar em seu televisor e curtir.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, disponível somente para usuários. A plataforma está disponível para celular, smart TV, tablets e até no computador por R$32,90 ao mês.

Informações do jogo do Manchester City x Aston Villa hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester

Arbitragem:Michael Oliver

Onde assistir: ESPN e Star +

Manchester City e Aston Villa no Campeonato Inglês

É tudo ou nada para o Manchester City neste domingo. O clube só precisa vencer o jogo para tornar-se o campeão inglês da temporada 2021/22. Depois de muito esforço, o elenco comandado por Guardiola poderá ter a sua recompensa, principalmente depois de ter sido eliminado da Champions pelo Real Madrid de maneira trágica. Agora, o clube pode dar a volta por cima e levantar a taça.

Do outro lado, o Aston Villa vem na 14ª posição com 45 pontos, ou seja, não briga por mais nada, apenas cumprindo a tabela neste domingo de Campeonato Inglês. Em toda a temporada, o clube conquistou treze vitórias, seis empates e dezoito derrotas em campo, com participação do jogador Philippe Coutinho.

Escalação do Manchester City: Ederson; Zinchenko, Laporte, Stones, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Gabriel Jesus e Sterling. Técnico: Guardiola

Escalação do Aston Villa: Martínez; Cash, Mings, Digne, Chambers; McGinn, Douglas Luiz, Ramsey; Watkings, Philippe Coutinho e Danny Ings. Técnico: Steven Gerrard

Retrospecto de Manchester City x Aston Villa:

Aston Villa 1 x 2 Manchester City (Campeonato Inglês)

Manchester City 2 x 0 Aston Villa (Campeonato Inglês)

Quantos títulos do Campeonato Inglês tem o Manchester City?

O Manchester City tem 7 títulos do Campeonato Inglês. Se vencer a competição nesta temporada, aumentará o seu legado para oito troféus, com o segundo título seguido.

Entretanto, a equipe de Guardiola ainda fica atrás de Manchester United, o maior campeão, Liverpool, Arsenal e Everton.

Além de levar para casa o troféu, o City também pode herdar a quantia de 44 milhões de libras por terminar em primeiro lugar na tabela, de acordo com o portal inglês The Athletic. Esse valor, na cotação atual do real, é o mesmo que 267 milhões.