Onde assistir Southampton x Chelsea ao vivo: canal e horário (09/04)

Pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, equipes se enfrentam neste sábado, 9 de abril de 2022

Southampton x Chelsea entram em campo neste sábado, às 11h (Horário de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, no St Mary’s Stadium, na Inglaterra. Saiba a seguir onde assistir Southampton x Chelsea ao vivo hoje.

O time do Southampton vem de empate com o Leends, enquanto o Chelsea perdeu para o Real na Champions.

Onde assistir Southampton x Chelsea

Onde assistir Southampton x Chelsea hoje vai ser no Star +, a partir das 11h, no horário de Brasília.

O jogo do Campeonato Inglês neste sábado não tem transmissão pela televisão. Por isso, a única opção do torcedor é acompanhar os lances de maneira online.

Por isso, o Star +, serviço de streaming, está disponível assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Southampton x Chelsea hoje

Data: 09/04/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: St Mary’s Stadium, em Southampton

Onde assistir: Star +

Provável escalação do Southampton e Chelsea

Escalação do Southampton: Forster, Salisu, Walker-Peters, Bednarek, Livramento, Ward-Prowse, Armstrong, Romeu, Elyounoussi, Adam Armstrong e Adams

Escalação do Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Chalobah, Thiao Silva, Sarr, Kovacic, Jorginho, Alonso, Mount, Ziyech e Havertz

O Southampton coleciona quatro rodadas sem vencer uma partida no Campeonato Inglês. Com a drástica situação, o elenco vê o jogo deste sábado como uma tentativa de se salvar na tabela para, quem sabe, alcançar uma melhor colocação em busca de vagas para torneios. Em décimo segundo lugar com 36 pontos, coleciona oito vitórias, doze empates e dez derrotas.

Do outro lado, o Chelsea aparece em terceiro lugar com 59 pontos. Os comandados de Tuchel foram derrotas pelo Real Madrid durante a semana, em duelo pelas quartas de final da Champions. Agora, a concentração é total no duelo deste sábado para continuar a busca pela liderança, quem sabe até o fim da temporada.

Southampton x Chelsea últimos jogos

26/10/2021 – Chelsea 1 x 1 Southampton – Copa da Liga Inglesa

02/10/2021 – Chelsea 3 x 1 Southampton – Campeonato Inglês

20/02/2021 – Southampton 1 x 1 Chelsea – Campeonato Inglês

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Jogos do Campeonato Inglês na rodada

Dez jogos estão marcados para acontecer neste fim de semana durante a 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Com início na sexta-feira, a rodada segue até o domingo, com o clássico entre Manchester City e Liverpool. Confira todos os jogos e onde assistir cada um deles.

Newcastle x Wolves

Everton x Manchester United – 08h30

Watford x Leeds – 11h

Southampton x Chelsea – 11h

Arsenal x Brighton – 11h

Aston Villa x Tottenham – 13h30

Leicester x Crystal Palace – 10h (Domingo, 10/04)

Norwich x Burnley – 10h (Domingo, 10/04)

Brentford x West Ham – 10h (Domingo, 10/04)

Manchester City x Liverpool – 12h30 (Domingo, 10/04)

