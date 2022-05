Onde assistir Southampton x Liverpool ao vivo hoje e horário (17/05)

Enquanto os anfitriões cumprem tabela, os visitantes sonham com o título do Campeonato Inglês

Buscando a liderança do Campeonato Inglês, o Liverpool visita o Southampton nesta terça-feira, 17 de maio, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no St Mary’s Stadium, na cidade de Southampton, em partida válida para encerrar a 37ª rodada na reta final da temporada. Confira onde assistir Southampton x Liverpool ao vivo.

Onde assistir Southampton x Liverpool ao vivo hoje?

O jogo entre Southampton e Liverpool hoje será transmitido ao vivo no canal ESPN e Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a emissora da ESPN é responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Inglês e, por isso, irá exibir as emoções do confronto nesta terça-feira para todo o Brasil. Porém, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, disponível por assinatura pelo site (www.starplus.com) em diferentes pacotes e valores. O torcedor pode curtir o futebol no site, pelo aplicativo de celular, tablet ou até na smart TV.

Informações do jogo Southampton x Liverpool hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: St Mary’s Stadium, na cidade de Southampton, Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalações de Southampton x Liverpool:

Somente Livramento é o desfalque dos anfitriões.

Provável escalação do Southampon: McCarthy; Perraud, Salisu, Bednarek, Walker-Peters; Romeu, Elyounoussi, Ward-Prowse, Redmond; Adams e Broja. Técnico; Ralph Hasenhüttl

O time de Klopp deve entrar em campo de forma mista, já que tem a final da Champions pela frente. Salah, Van Dijk e Fabinho são os lesionados.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Gomez, Konaté, Matip, Tsimikas; Keita, Milner, Jones; Luis Díaz, Roberto Firmino e Diogo Jota. Técnico: Klopp

Southampton e Liverpool no Campeonato Inglês

Ocupando a 15ª posição com 40 pontos, o elenco do Southampton não tem mais chances de rebaixado nesta reta final da temporada. Porém, o grupo também não tem mais oportunidade de chegar até a zona de classificação em busca de vagas em torneios internacionais. Por esse motivo, apenas cumpre tabela nesta terça buscando uma melhor colocação.

Depois de conquistar o título da Copa da Inglaterra em cima do Chelsea no fim de semana, o Liverpool concentra as suas atenções para a rodada do Campeonato Inglês, onde disputa também o título da temporada. O elenco comandado por Klopp vem em segundo lugar com 86 pontos, ou seja, mesmo se vencer o confronto de hoje ainda terá um ponto a menos. Isso significa que a disputa ficará para a última rodada.

Último jogo de Southampton x Liverpool

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 27 de novembro de 2021, pela temporada atual, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

Por 4 x 0, o elenco do Liverpool venceu em casa, jogando no Estádio Anfield, com gols de van Dijk, Thiago e dois de Diogo Jota.

Confira as emoções no vídeo a seguir do último jogo entre os times.