Dia da final da Champions 2022 e onde assistir Real Madrid e Liverpool

A Champions League está chegando ao fim. Em maio, a Europa conhecerá o seu mais novo campeão e a disputa, este ano, será entre Real Madrid e Liverpool para saber quem levará a taça mais cobiçada do continente. Então, é bom marcar no calendário qual é o dia da final da Champions 2022 e não perder a disputa.

Qual o dia da final da Champions 2022

A final da Champions está marcada para o dia 28 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília). Devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, o jogo, que estava marcado para acontecer em São Petersburgo (RUS), sofreu alterações e precisou ser remanejado para Paris, na França.

Assim, a decisão da grande final irá acontecer no Stade de France, localizado em Saint-Denis, com capacidade para 80 mil pessoas. Tal como nas finais dos anos anteriores, só haverá um jogo para definir-se o campeão e a escolha do campo não deve privilegiar nenhuma das equipes.

O duelo final será transmitido pelo canal fechado da TNT Sports ou na internet, pela plataforma HBO Max. Outra opção é acompanhar a partida pela TV Aberta, no canal SBT. A emissora tem transmitido alguns jogos da competição, os principais, e também apresentará a grande final do campeonato.

A Champions League é uma das maiores competições de clubes de futebol do mundo, e acontece anualmente no território europeu. Disputam pelo título apenas times da Europa, no entanto, a competição desperta diversos olhares devido a proporção dos jogos e do nível dos atletas que compõem o campeonato.

Em 2022, a final da Champions League será decidida entre o Real Madrid e o Liverpool. Ambas as equipes já têm histórico de carregar o troféu da competição. O time espanhol, vai em busca do 14º título, enquanto o time inglês tenta conseguir o seu 7º troféu.

Real Madrid:

Campeão da Liga espanhola com folga, o Real Madrid direciona todo o seu foco para a final da Champions League desde o início de maio.

Em seu país, o time merengue já garantiu a taça desde a 34ª rodada da competição, o que permitiu focar na Liga dos Campeões ao longo do mês de maio.

Para chegar até a grande final, o Real fez verdadeiros testes para cardíacos em seus torcedores. Isso porque as classificações das oitavas, quartas e semifinal foram construídas na reta final da partida, com as duas últimas fases sendo definidas na prorrogação.

Primeiro, os espanhóis eliminaram o PSG nas oitavas com direito a show de Benzema, anotando três gols no jogo da volta, em Madrid.

No duelo seguinte, foi a vez de despachar o Chelsea. Após confronto vitorioso na ida, em Londres, o sufoco aconteceu em casa. O Real perdia por 3 a 0 e estava perto de ser eliminado. Mas contou com a juventude de Rodrygo para levar à prorrogação e com a experiência de Benzema para marcar no tempo extra. Com isso, avançou às semifinais.

O momento mais próximo da eliminação para o Real aconteceu ante o Manchester City, na volta da semifinal. Precisando de dois gols para levar a partida para prorrogação, a estrela do brasileiro Rodrygo brilhou mais uma vez. Saído do banco, o atleta fez dois gols em dois minutos. No tempo excedente, Benzema deu números finais ao jogo, carimbando a presença do Real Madrid na final da Liga dos Campeões.

Liverpool:

Em situação diferente, o Liverpool não vive situação tranquila no campeonato inglês. Vice-líder na tabela, o time inglês disputa ponto a ponto da Premier League com o Manchester City, o que desgasta ainda mais a equipe do treinador Jürgen Klopp.

Diferente do Real Madrid, o Liverpool não teve tantas dificuldades na fase mata-mata. Enfrentando sempre times menos badalados, a equipe inglesa derrubou Inter de Milão, Benfica e Villarreal nas oitavas, quartas e semifinais, respectivamente.

𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝙐 𝙋𝘼𝙍𝙄𝙎 👋🇫🇷 pic.twitter.com/t1tTFEnOa9 — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) May 3, 2022

Quanto ganha o time vencedor na Champions League?

Maior competição de clubes do mundo, a Liga dos Campeões movimenta os cofres de todos seus participantes. Nesta temporada 2021-22, Liverpool e Real Madrid chegam à final com bom futebol em campo, e muito dinheiro nos bolsos.

De acordo com cálculos feitos pelo jornal Marca, da Espanha, o Real Madrid já faturou o equivalente a R$ 554 milhões, mesmo sem ainda haver o resultado da final da Champions 2022; contando desde a fase de grupos até a decisão. Já a soma do Liverpool é ainda maior, alcançando R$ 608 milhões.

A vantagem financeira para os Reds se deve ao campeonato inglês. Por ser uma liga com mais audiência televisiva e uma pontuação maior no coeficiente da UEFA, todos os clubes da terra da rainha ganham uma cota maior nesse quesito – R$ 1,76 bilhão divididos entre Manchester United, Manchester City, Chelsea e o finalista Liverpool.

Liverpool x Real Madrid: quanto cada finalista ganhou até a decisão?

A divisão feita pela UEFA premia o desempenho de cada equipe à medida que vão avançando no torneio. Mas, dentro da fase de grupos, as parcelas recebidas por cada um são iguais.

Todos os 32 times classificados entre os grupos A e H da Champions ganharam igualmente a bagatela de R$ 82 milhões. Nesta etapa, vitórias representavam R$ 15 mi a mais na conta. Empates valiam mais R$ 5 mi.

A partir das fases mata-mata, as classificações para oitavas de final, quartas e semifinal tinham as seguintes remunerações: R$ 50 milhões, R$ 55 mi e R$ 65 mi, respectivamente.

Liverpool e Real Madrid somam ainda R$ 81 milhões por terem conquistado vaga na final. No dia 28 de maio, na grande decisão da Liga dos Campeões, o vencedor ainda embolsará mais R$ 23 milhões.

Qual time tem mais títulos na Champions?

O time com mais títulos da Champions League na história é o Real Madrid. O clube espanhol acumula 13 troféus, quase duas vezes mais que o segundo lugar no ranking.

O segundo lugar nessa lista de vencedores é o Milan. O time italiano tem sete títulos de campeão no campeonato e, em 2022, pode encontrar um novo clube para dividir essa segunda colocação.

O Liverpool, atualmente, está empatado com o Bayern de Munique em terceiro lugar nesse ranking, com seis títulos da Champions League. Se vencer o Real Madrid na disputa final, pode garantir mais o sétimo título no campeonato e empatar com o Milan.

Veja o TOP 5 de times com mais títulos na Champions League:

– Real Madrid: 13 títulos (1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1997–98, 1999–00, 2001–02, 2013–14, 2015–16, 2016–17 e 2017–18);

– Milan: 7 títulos (1962–63, 1968–69, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 2002–03 e 2006–07);

– Bayern de Munique: 6 títulos (1973–74, 1974–75, 1975–76, 2000–01, 2012–13 e 2019–20);

– Liverpool: 6 títulos (1976–77, 1977–78, 1980–81, 1983–84, 2004–05 e 2018–19);

– Barcelona: 5 títulos (1991–92, 2005–06, 2008–09, 2010–11 e 2014–15);

– Ajax: 4 (1970–71, 1971–72, 1972–73 e 1994–95);