Onde assistir Tottenham x West Ham ao vivo e horário 20/03/2022

Em confronto direto, Tottenham e West Ham se enfrentam neste domingo, a partir das 13h39, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir Tottenham x West Ham ao vivo.

O time dos Spurs venceram o Brighton, enquanto os visitantes vem de vitória em cima do Sevilla pela Liga Europa, confirmando a classificação nas quartas de final.

Onde assistir Tottenham x West Ham

A partida entre Tottenham e West Ham hoje vai ser transmitida ao vivo no streaming Star +, a partir das 13h30, horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Tottenham x West Ham

Em sétimo lugar no Campeonato Inglês, o Tottenham coleciona 48 pontos, ou seja, precisa do resultado no confronto deste domingo se quiser seguir brigando na parte de cima da classificação em busca de uma vaga para um dos principais torneios internacionais. Em toda a competição, contabiliza quinze vitórias, três empates e dez derrotas.

Provável Tottenham: Lloris, Dier, Davies, Romero, Reguillon, Hojbjerg, Bentacur, Doherty, Son, Kulusevski e Harry Kane

Enquanto isso, o elenco do West Ham conseguiu a sua classificação nas quartas de final da Liga Europa e, por isso, está com o gás necessário para vencer o duelo deste domingo. Em sexto lugar com 48 pontos, tem catorze vitórias, seis empates e nove derrotas na temporada, ou seja, precisa do resultado para subir na tabela.

Provável West Ham: Fabianski, Johnson, Zouma, Dawson, Cresswell, Soucek, Rice, Yarmolenko, Lanzini, Pablo Fornals e Michail Antonio

Tottenham x West Ham último jogo

A última partida entre as equipes do Tottenham e West Ham aconteceu em 22 de dezembro de 2021, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa na temporada atual.

Com o resultado de 2 a 1, os Spurs venceram os adversários com gols de Bergwjin e Lucas Moura, enquanto Bowen descontou. Confira a seguir outros resultados dos dois times.

24/10/2021 – West Ham 1 x 0 Tottenham – Campeonato Inglês

21/02/2021 – West Ham 2 x 1 Tottenham – Campeonato Inglês

Confira no vídeo a seguir um dos últimos jogos entre os times.

