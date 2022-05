Onde assistir Tottenham x Arsenal ao vivo, horário e escalações (12/05)

Tem clássico da cidade de Londres nesta quinta-feira! Tottenham e Arsenal disputam os três pontos a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada. Confira todas as informações e saiba onde assistir Tottenham x Arsenal ao vivo.

Onde assistir Tottenham x Arsenal ao vivo

O jogo do Tottenham e Arsenal hoje vai ser transmitido ao vivo no canal ESPN e Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade nos direitos de transmissão, a partida do Campeonato Inglês será transmitida para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, disponível somente por assinatura. Para tornar-se membro, a plataforma está disponível pelo valor de R$32,90 pelo site oficial (www.starplus.com).

Informações do jogo Tottenham x Arsenal hoje:

Data: 12/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

Onde assistir: ESPN e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Escalação do Tottenham x Arsenal:

Sergio Reguilon, Matt Doherty, Oliver Skipp e Japhet Tanganga são os jogadores indisponíveis.

Escalação do Tottenham: Lloris; Davies, Dier, Romero; Sessegnon, Hojbjerg, Bentacur, Royal; Kulusevski, Harry Kane e Son. Técnico: Antonio Conte

O time de Arteta não poderá contar com Partey e Tierney, lesionados.

Escalação do Arsenal: Ramsdale; Hoding, Soares, Gabriel Magalhães, Tomiyasu; Saka, Elneny, Xhaka, Odegaard; Gabriel Martinelli; Nketiah, Técnico: Arteta

Tottenham e Arsenal no Campeonato Inglês

Com quatro pontos a menos que o seu adversário, o Tottenham aparece em 5º lugar com 62 pontos, com possibilidades reais de brigar pela vaga na Champions League da próxima temporada. O grupo de Antonio Conte contabiliza dezenove vitórias, cinco empates e onze derrotas até aqui no Campeonato Inglês e, por isso, tem que garantir os três pontos no Derby para seguir vivo na disputa.

Do o9utro lado, o Arsenal segue em 4º lugar com 66 pontos, ou seja, também está vivo na briga por uma vaga na Champions do ano que vem. O seu desempenho mostrou-se regular durante toda a temporada, com vinte e uma vitórias, três empates e onze derrotas. Com a vitória no jogo desta quinta, os Gunners consegue aumentar a vantagem diante do seu oponente na tabela.

Último jogo de Tottenham x Arsenal

A última vez que Tottenham e Arsenal se enfrentaram aconteceu em 26 de setembro de 2022, na temporada atual, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês.

Pelo placar de 3 a 1, a equipe do Arsenal levou a melhor jogando em casa, no Emirates Stadium, com gols de Rowe, Aubameyang e Saka. Son descontou aos visitantes.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.