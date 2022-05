Onde assistir Tottenham x Leicester ao vivo, horário e escalações (01/05)

Neste domingo, Tottenham e Leicester se enfrentam no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, a partir das 10h (Horário de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada. Para ficar atento ao confronto, saiba onde assistir Tottenham x Leicester ao vivo.

Os anfitriões sonham em carimbar o passaporte na Champions do ano que vem, enquanto os visitantes tem mínimas chances de chegar até a zona de classificação da competição.

Onde assistir Tottenham x Leicester ao vivo?

O jogo do Tottenham e Leicester será transmitido no streaming Star +, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

O confronto do Campeonato Inglês neste domingo não será transmitido pela televisão. Somente o serviço de streaming do Star+ é quem vai transmitir a partida para os assinantes.

Informações do jogo do Tottenham x Leicester hoje

Data: 01/05/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

Onde assistir: Star +

Em 5º lugar com 58 pontos, o Tottenham busca a classificação para a Champions do ano que vem nesta reta final da temporada inglesa. Com dois pontos a menos que o Arsenal, seu rival que está na zona de classificação, o grupo de Antonio Conte deve entrar com força máxima para garantir os três pontos e assumir a posição.

Do outro lado, o Leicester vem na 11ª posição com 42 pontos, tendo dez a menos do que o último colocado da zona de classificação da competição. Por isso, vai buscar a vitória fora de casa para continuar na esperança de alcançar a melhor posição.

Escalação de Tottenham x Leicester

Escalação do Tottenham:​ Lloris, Davies, Dier, Romero, Hojbjerg, Sessegnon, Bentacur, Royal, Son, Kulusevski e Harry Kane

Escalação do Leicester: Schmeichel, Justin, Fofana, Soyuncu, Thomas, Tielemans, Mendy, Maddison, Hall, Barnes e Vardy

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

