Onde assistir West Ham x Arsenal ao vivo, horário e escalações (01/05)

O clássico de Londres entre West Ham e Arsenal promete incendiar a 35ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo. As equipes entram em campo a partir das 12h30 (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra. Confira a seguir onde assistir West Ham x Arsenal ao vivo.

Os comandados de David Moyes buscam a vitória neste domingo para continuar na luta por uma vaga em competições internacionais do ano que vem. Já os londrinos de Arteta querem se manter vivos na briga pela Champions League.

Onde assistir West Ham x Arsenal ao vivo:

O jogo entre West Ham e Arsenal vai ser transmitido na ESPN e Star +, a partir das 12h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal passa para todos os estados do Brasil através de operadoras de TV por assinatura, ou seja, plataformas como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Para quem não é assinante ou não pode assistir na TV, o Star +, serviço de streaming, exige as imagens deste confronto londrino no domingo. Basta acessar o aplicativo através do computador, celular ou tablet. No site (www.starplus.com), os pacotes estão disponíveis para compra.

Informações do jogo do West Ham x Arsenal hoje

Data: 01/05/2022

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres

Onde assistir: ESPN e Star +

Ocupando a 7ª posição com 52 pontos, o West Ham é o último da zona de classificação no Campeonato Inglês. Por isso, os três pontos são extremamente importantes para o time de Londres neste domingo. Se vencer, continua na busca por uma vaga em torneios internacionais mas, se perder, pode perder a sua vez.

Do outro lado, o Arsenal vem na 4ª posição com 60 pontos, ou seja, disputa com Chelsea, Tottenham e Manchester United a quarta vaga para a Champions. Os Gunners precisam da vitória no jogo de hoje, além de torcerem por tropeços dos adversários na rodada.

Escalação de West Ham x Arsenal

Escalação do West Ham:​ Fabianski, Cresswell, Johnson, Zouma, Noble, Masuaku, Soucek, Coufal, Benrahma, Pablo Fornals e Yarmolenko

Escalação do Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães, Nuno Tavares, Xhaka, Elneny, Saka, Odegaard, Rowe e Nketiah

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

