Onde assistir Wolves x Manchester City ao vivo na TV e horário (11/05)

Enquanto os anfitriões tentam alcançar uma vaga para torneios internacionais, o City segue na busca pelo título do Campeonato Inglês

Líder do Campeonato Inglês com 86 pontos, o Manchester City busca os três pontos nesta quarta-feira para se manter na ponta da tabela diante do Wolves, a partir das 16h15 (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Molineux Stadium, em Wolverhampton, pela 33ª rodada da competição. A seguir, confira onde assistir Wolves x Manchester City ao vivo.

Onde assistir Wolves x Manchester City ao vivo

O jogo do Wolves e Manchester City hoje, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, será transmitido ao vivo no canal ESPN e Star +, a partir das 16h15, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal ESPN é quem exibe todas as emoções da Premier League através das operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, que também disponibiliza as imagens do confronto nesta quarta-feira. Para tornar-se assinante, você deve acessar o site (www.starplus.com) e escolher o melhor pacote para você.

O Star + está disponível no aplicativo para smart TV, computador, celular e tablets.

Informações do jogo Wolves x Manchester City hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 16h15 (Horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalações do Wolves x Manchester City:

Nelson Semedo ainda é desfalque para os anfitriões.

Provável escalação do Wolves: José Sá; Saiss, Coady, Boly; Marçal, João Moutinho, Dendoncker, Jonny; Hee-Chan e Raul Jiménez. Técnico: Alexandre Raminhas da Silva

Pep Guardiola deve utilizar time misto nesta quarta-feira já que tem pela frente a final da Copa da Inglaterra no fim de semana.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling e Foden. Técnico: Guardiola

Wolves e Manchester City no Campeonato Inglês

Com 50 pontos, o Wolves aparece na 8ª posição na tabela do Campeonato Inglês. O time dos Lobos tenta quebrar a sequência de cinco rodadas sem vencer para continuar na busca por uma vaga em torneios na próxima temporada, em específico a Liga Europa ou Conference League. A diferença é de oito pontos com os demais colocados na zona de classificação.

Do outro lado, o Manchester City se mantém em primeiro lugar com 86 pontos, empatado com o Liverpool. Os comandados de Guardiola estão firmes na briga pelo título inglês sem perder uma partida sequer na competição desde fevereiro. Se vencer nesta quarta-feira, aumenta a vantagem que possui na ponta e se mantém como o grande favorito.

Retrospecto de Wolves x Manchester City:

O último jogo entre os times de Wolves e Manchester City aconteceu em 11 de dezembro de 2021, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês na temporada atual.

Por 1 a 0, a equipe do City levou a melhor com gol de Sterling para assumir os três pontos da rodada. Hoje, é o favorito a conquistar o título da competição.

Confira como foi o último jogo entre os times.