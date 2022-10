Onde vai passar Liverpool e Manchester City hoje ao vivo (16)

O Manchester City precisa dos três pontos para assumir a liderança do Campeonato Inglês, vai jogar contra o Liverpool neste domingo, às 12h30 (Horário de Brasília). O jogo do Liverpool e Manchester City hoje vai ser no Anfield, casa dos Reds. O time de Klopp não vence há três rodadas.

A bola vai rolar pela décima primeira rodada da Premier League. Por isso, confira onde assistira o clássico.

Onde vai passar Liverpool e Manchester City hoje ao vivo

O jogo do Liverpool e Manchester City hoje vai passar na ESPN e Star +, às 12h30 (Horário de Brasília), ao vivo para todo o Brasil.

Com exclusividade, o canal da ESPN é quem transmite o clássico inglês neste domingo para todos os estados do Brasil, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como Sky, Claro, Vivo e Oi. Entre em contato com sua operadora obtê-lo na programação.

Outra opção é assistir no Star +, serviço de streaming da Disney. O aplicativo está disponível para celular, tablet, computador ou smartv por diferentes valores.

Liverpool e Manchester City

O Liverpool não teve o início de temporada que gostaria no Campeonato Inglês. Com apenas 10 pontos, ocupa a décima primeira posição com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas até aqui, com três rodadas sem vencer de maneira seguida. No meio da semana, goleou o Rangers por 7 a 1, na Liga dos Campeões.

Para o clássico deste domingo, o técnico Klopp não terá Arthur, Luis Diaz, Alexander-Arnold, Matip, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain, Keita, lesionados. A informação é do site oficial do clube.

Provável escalação do Liverpool hoje: Alisson; Tsimikas, Van Dijk, Konaté, Gomez; Fabinho, Fabio Carvalho, Henderson; Salah, Roberto Firmino e Núñez.

O Manchester City, por outro lado, já está classificado de maneira antecipada na Liga dos Campeões ao empatar com o Copenhague na rodada passada. Na Premier League, o time de Manchester pode assumir a liderança se vencer neste domingo e o Arsenal perder para o Leeds também na rodada. O time azul tem 23 pontos na vice-liderança com sete vitórias e dois empates.

Guardiola não terá Stones, Phillips e Walker, confirmou o treinador em entrevista coletiva.

Provável escalação do Manchester City hoje: Ederson; Akanji, Cancelo, Laporte, Gómez; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne; Foden, Jack Grealish e Haaland.

Histórico de Liverpool e Manchester City

Por toda a história do clássico entre Liverpool e Manchester City no futebol inglês, as equipes se enfrentaram por 118 oportunidades, segundo dados do portal Transfermarkt.

O Liverpool é quem tem a vantagem com 62 triunfos, trinta e três empates e 23 triunfos aos azuis. No quesito gols, os Reds novamente tem a vantagem com 224 versus 134 para o Manchester City.

A última partida entre eles aconteceu em 30 de julho de 2022, na última temporada, pela final da Supercopa da Inglaterra com vitória do Liverpool por 3 a 1.

Confira no vídeo os melhores momentos.



