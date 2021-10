Onde vai passar o jogo do Manchester City x Crystal Palace hoje (30/10)

Buscando a liderança, o Manchester City recebe o Crystal Palace neste sábado, 30/10, às 11h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Inglês no Etihad Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber e onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City hoje.

Onde vai passar o jogo do Manchester City hoje ao vivo? O confronto entre Manchester City e Crystal Palace terá transmissão ao vivo a partir das 11h (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Manchester City x Crystal Palace

Pep Guardiola não terá em seu plantel de jogadores disponíveis Fernan Torres, enquanto os visitantes ainda não podem contar com Ferguson e Eze.

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Walker, Laporte; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Jack Grealish, Foden, Gabriel Jesus

Ederson; Cancelo, Dias, Walker, Laporte; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Jack Grealish, Foden, Gabriel Jesus Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Millivojevic, McArthur; Olise, Benteke, Édouard

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Manchester City foi eliminado da Copa da Liga Inglesa durante a semana pelo West Ham. Com o vacilo, os comandados de Pep Guardiola voltam em campo neste sábado buscando a redenção diante os torcedores. Em terceiro lugar com vinte pontos, o elenco de Manchester busca a terceira vitória seguida para chegar na liderança.

Enquanto isso, o Crystal Palace segue próximo da zona de rebaixamento em 15º com nove pontos conquistados, ou seja, venceu apenas um jogo, empatou seis e perdeu dois na temporada. Por isso, com o objetivo de subir na classificação e permanecer na elite do futebol inglês, tem que ganhar o confronto deste sábado seja como for.

