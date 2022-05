Premier League: onde assistir Arsenal x Everton ao vivo e horário (22/05)

Equipe do Arsenal busca a vitória para conquistar a vaga na Champions League da próxima temporada, torcendo por um tropeço do Tottenham

É tudo ou nada para o Arsenal hoje! Pela última rodada do Campeonato Inglês na temporada, os Gunners recebem o Everton, já salvos do rebaixamento, neste domingo, 22 de maio, a partir das 12h (Horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Confira a seguir onde assistir Arsenal x Everton ao vivo.

Onde assistir Arsenal x Everton ao vivo hoje?

O jogo entre Arsenal e Everton hoje vai passar ao vivo no Star +, serviço de streaming, a partir das 12h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Inglês na temporada, o serviço de streaming da Disney disponibiliza as imagens direto do seu aplicativo para todos os usuários do Brasil neste domingo.

O torcedor pode acompanhar ao vivo direto do celular, tablet, computador ou até na smart TV. Basta inserir o e-mail e a senha de usuário.

Informações do jogo Arsenal x Everton hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres

Arbitragem: Andre Marriner

Onde assistir: Star +

Arsenal e Everton no Campeonato Inglês

A temporada para o Arsenal começou com grandes dificuldades. Os comandados de Arteta não conseguiram se firmar entre as primeiras rodadas mas, logo, conquistaram pontos e subiram na classificação. Dessa maneira, o elenco ocupa a 5ª posição com 66 pontos, precisando do triunfo hoje e de uma derrota do Tottenham para chegarem até a Champions.

Do outro lado, o Everton já está garantido na elite do futebol inglês e não passa mais por perigos nesta reta final da temporada. Em 16º lugar com 39 pontos, o elenco de Frank Lampard venceu a última rodada e, por isso, conquistou a pontuação necessária para a permanência. Hoje, apenas cumpre tabela.

Escalação do Arsenal: Ramsdale; Nuno Tavares, Holding, Gabriel Magalhães, Soares; Xhaka, Lokonga, Odegaard; Gabriel Martinelli, Saka e Lacazette. Técnico: Arteta

Escalação do Everton: Pickford; Holgate, Keane, Godfrey; Iwobi, Doucouré, Delle Alli, Mykolenko; Gray, Richarlison e Calvert-Lewin. Técnico: Frank Lampard

Último jogo de Arsenal x Everton

O último confronto entre Arsenal e Everton aconteceu em 6 de dezembro de 2021, pela temporada atual, válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.

Por 2 x 1, o time do Everton levou a melhor com gols de Richarlison e Gray. Do outro lado, Odegaard descontou.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.