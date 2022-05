Premier League: onde assistir Everton x Crystal Palace e horário (19/05)

Equipe do Everton segue tentando escapar do rebaixamento, enquanto visitantes apenas cumprem tabela nesta quinta-feira

Em sua incansável busca para escapar do rebaixamento no Campeonato Inglês, o Everton entra em campo nesta quinta-feira, 19 de maio, para enfrentar o Crystal Palace, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Goodison Park, pela 33ª rodada da reta final na temporada. Descubra onde assistir Everton x Crystal Palace hoje.

Onde assistir Everton x Crystal Palace ao vivo?

O jogo do Everton e Crystal Palace hoje vai ser transmitido ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN exibe todas as emoções do Campeonato Inglês nesta quinta-feira para todo o Brasil. Para curtir, o torcedor deve sintonizar a emissora na TV em seu televisor.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, disponível também para assinantes de maneira online. A plataforma está disponível pelo celular, tablets, computador e na smart TV.

Informações do jogo Everton x Crystal Palace hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool

Arbitragem: Anthony Taylor

Onde assistir: ESPN e Star +

Everton e Crystal Palace no Campeonato Inglês

Correndo contra o tempo para escapar do rebaixamento, o Everton precisa dos três pontos nesta quinta-feira para permanecer na elite do futebol inglês. Ocupando a 16ª posição com 36 pontos, o elenco de Frank Lampard precisa vencer o confronto e torcer por uma derrota do Burnley, confirmando a permanência na Premier League. Se o adversário vencer, aí a disputa vai para a última rodada.

Do outro lado, o Crystal Palace apenas cumpre tabela nesta quinta-feira já que não tem mais como chegar até a zona de rebaixamento ou até mesmo na parte de cima da classificação do Campeonato Inglês. Em 13º lugar com 45 pontos, o grupo coleciona dez vitórias, quinze empates e onze derrotas.

Provável escalação do Everton: Pickford; Holgate, Keane, Coleman; Mykolenko, André Gomes, Doucouré, Iwobi; Richarlison, Calvert-Lewin e Gordon. Técnico: Frank Lampard

Provável escalação do Crystal Palace: Butland; Andersen, Clyne, Guéhi, Mitchell; Gallagher, Schlupp, Kouyaté; Olise, Zaha e Eze. Técnico: Patrick Vieira

Último jogo de Everton x Crystal Palace:

Realizado em 20 de março de 2022, o último jogo entre Everton e Crystal Palace foi válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra na temporada atual.

Pelo placar de 4 x 0, o elenco do Crystal Palace venceu com gols de Guehi, Mateta, Zaha e Hughes.

Confira como foi o último jogo entre os dois times.