Premier League: onde assistir jogo do Chelsea e horário (21/8) 

Sem perder na nova temporada do Campeonato Inglês, o Chelsea busca a liderança enquanto enfrenta o Leeds neste domingo, 21 de agosto, pela terceira rodada. Com início às 10h (horário de Brasília), onde assistir jogo do Chelsea hoje vai ser no Star +, com a bola rolando no Estádio Elland Road.

Com 4 pontos, os Blues aparecem na 7ª posição lutando pela liderança. Já o Leeds tem a vantagem pelo saldo de gols com 4 pontos, ocupando a 6ª posição.

Onde assistir jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje vai passar no Star +, a partir das 10h (horário de Brasília).

O torcedor pode ficar tranquilo porque mesmo sem passar na TV, a partida do futebol inglês neste domingo será transmitida através do Star +, plataforma de streaming da Disney.

Isso significa que apenas assinantes tem acesso ao conteúdo do serviço. Para quem já é membro, o produto pode ser assistido pelo computador, smart TV, celular ou tablet, dependendo da preferência do torcedor.

Para aqueles que ainda não são assinantes, basta acessar o site www.starplus.com, clicar em “escolha seu plano” e, aí, ter acesso em todos os pacotes. Os valores vão de R$32,90 até R$55,90, dependendo dos gostos e opções.

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio Elland Road

Onde assistir jogo do Chelsea hoje: Star +

Arbitragem: Stuart Attwell

Histórico do jogo entre Leeds x Chelsea

As equipes de Leeds e Chelsea se enfrentaram 70 vezes em toda a história do futebol, segundo dados do portal Transfermarkt. Os confrontos são válidos na Premier League, Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra.

Surpreendentemente, o Leeds é quem tem a vantagem com 30 vitórias, 18 empates e 22 triunfos para o Chelsea. No entanto, só na Premier League eles jogaram dentro de campo por 28 oportunidades, com vantagem para os Blues de onze vitórias, nove empates e oito triunfos para o Leeds.

No Campeonato Inglês, o Chelsea ganhou mais jogando em casa com 8 triunfos, e três fora de casa. Já o Leeds foram seis dentro de casa e 2 fora.

No quesito gols, segundo o Transfermarkt, são 99 para o Leeds e 74 para o Chelsea, desde então.

Confira uma seleção de jogos entre os times.

Prováveis escalações do Leeds x Chelsea

Para o Leeds, os atletas Firpo, Ayling e Dallas são os principais desfalques no jogo deste domingo, o que significa que mudanças no sistema tático será realizado.

Provável escalação do Leeds: Meslier; Llorente, Struijk, Kristensen, Koch; Adams, Roca, Aaronson, Harrison; James e Rodrigo.

Tuchel, técnico dos Blues, confirmou que Kanté está lesionado após o jogador deixar o campo na partida contra o Tottenham na última rodada.

“ ‘É muito sério. Estamos falando de semanas. Não é uma boa notícia. Estamos desapontados e tristes porque N’Golo foi super importante e super em forma, e ele ficará fora por várias semanas.’

Já Kovacic segue fora por problemas no joelho e Pulisic é dúvida.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Thiago Silva, Azpilicueta, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Chillwell; Mount, Sterling e Havertz.

Jogos de futebol hoje

Além do duelo entre Chelsea e Leeds neste domingo, outros confrontos do cenário nacional e internacional também estão na agenda. Por isso, o torcedor deve ficar atento se quiser acompanhar os principais jogos e assim acompanhar ao vivo.

Confira os jogos de hoje ao vivo.

Brasileirão Série A

Juventude x Botafogo – 11h

Palmeiras x Flamengo – 16h

RB Bragantino x Ceará – 18h

Fortaleza x Corinthians – 18h

Atlético GO x Cuiabá – 18h

Athletico PR x América MG – 18h

Santos x São Paulo – 19h

Brasileirão Série B

Grêmio x Cruzeiro – 16h

Brasileirão Série C

Botafogo SP x Volta Redonda – 11h

Vitória x Paysandu – 16h

Aparecidense x Mirassol – 19h

Brasileirão Série D

Tocantinópolis x São Bernardo – 15h30

ASA x Pouso Alegre – 16h

Brasileirão Sub 20

Corinthians x América MG – 16h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Real Brasília – 10h30

São Paulo x Ferroviária – 20h

Campeonato Alemão

Eintracht Frankfurt x Colônia – 10h30

Bochum x Bayern de Munique – 12h30

Campeonato Inglês – Onde assistir jogo do Chelsea hoje

Leeds x Chelsea – 10h

West Ham x Brighton – 10h

Newcastle x Manchester City – 12h30

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Valencia – 12h30

Atlético de Madrid x Villarreal – 14h30

Real Sociedad x Barcelona – 17h

Campeonato Italiano

Empoli x Fiorentina – 13h30

Napoli x Monza – 13h30

Atalanta x Milan – 15h45

Bologna x Verona – 15h45

Campeonato Francês

RC Strasbourg x Reim – 08h

Angers x Brest – 10h

Clermont x Nice – 10h

Montpellier x Auxerre – 10h

Toulose x Lorient – 10h

Rennes x Ajaccio – 12h

Lille x PSG – 15h45

Leia também: Como assistir a Copa do Brasil online no celular 2022