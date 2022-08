Premier League: onde assistir jogo do Chelsea hoje (30/08)

Nesta terça-feira, 30 de agosto, Southampton e Chelsea se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Inglês, às 15h45 (horário de Brasília), no St Mary’s Stadium, na Inglaterra. Confira onde assistir jogo do Chelsea hoje ao vivo pela TV e também online.

O Southampton vem na 13ª posição com o total de 4 pontos. Já o Chelsea soma 7 pontos ocupando a 6ª posição na tabela de classificação.

Onde assistir jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Para a infelicidade do torcedor, não tem transmissão pela televisão o jogo entre Southampton e Chelsea nesta terça-feira. Se quiser acompanhar o embate pelo Campeonato Inglês, a torcida terá de sintonizar o serviço de streaming do Star +, responsável pelas imagens na temporada.

No entanto, somente quem é assinante da plataforma tem a possibilidade de acompanhar a partida. Para quem já é membro, basta sintonizar o aplicativo, seja no celular, tablet, computador ou na smart TV, digitar o e-mail de assinante com a senha e procurar pelo jogo do Chelsea no mosaico inicial.

Para aqueles que não são assinantes, a plataforma do Star + está disponível por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, dependendo do pacote de opções entre filmes, séries, canais e programação.

Últimos jogos de Southampton x Chelsea

Em toda a história do futebol, Southampton e Chelsea se enfrentaram em 85 oportunidades, de acordo com números do portal Transfermarkt.

Os confrontos aconteceram pelo Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, entre torneios nacionais apenas. Quem leva vantagem é o Chelsea, com 42 triunfos, 22 empates e 21 vitórias para o Southampton, de acordo com o Transfermarkt.

No quesito gols, os Blues contabilizam 153 diante de 109 do Southampton. A última partida entre os dois aconteceu em 9 de abril de 2022, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, onde o Chelsea goleou o rival por 6 x 0,

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos da última partida.

Prováveis escalações de Southampton x Chelsea

Livramento é a única baixa para o time do Southampton.

Provável escalação do Southampton: Bazunu; Perraud, Salisu, Bella-Kotchap, Walker-Peters; Lavia, Ward-Prowse, Elyounoussi, Armstrong; Aribo e Adams.

Gallagher, suspenso, não poderá jogar nesta terça-feira. Já Kanté é dúvida para o embate da rodada.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Thiago Silva, James, Koulibaly; Loftus-Cheek, Kovacic, Jorginho, Cucurella; Mount, Sterling e Havertz.

Próximos jogos de Southampton e Chelsea:

SOUTHAMPTON:

Wolves x Southampton – Sábado, 03/09 às 11h – Campeonato Inglês

Southampton x Brentford – Sábado, 10/09 às 11h – Campeonato Inglês

CHELSEA:

Chelsea x West Ham – Sábado, 03/09 sem horário definido – Campeonato Inglês

Dínamo de Zagreb x Chelsea – Terça-feira, 06/09 às 13h45 – Champions League

