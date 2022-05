Premier League: onde assistir jogo do Manchester City x Newcastle hoje

Em busca do tão sonhado título no Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o Newcastle neste domingo, a partir das 12h30 (Horário de Brasília), no Etihad Stadium, na cidade de Manchester, em partida válida pela 36ª rodada pela reta final da temporada. A seguir, confira onde assistir o jogo do Manchester City hoje.

Onde assistir jogo do Manchester City hoje?

O jogo do Manchester City e Newcastle hoje vai passar ao vivo no Star +, serviço de streaming, a partir das 12h30, pelo horário de Brasília.

A partida do Campeonato Inglês neste domingo não vai ter transmissão na TV. Isso significa que o Star+, serviço de streaming da Disney, é o único que vai exibir o confronto ao vivo.

Se você é assinante da plataforma, pode acompanhar através do celular, sendo Android e iOS, computador, smart TV ou até mesmo pelo tablet. Basta acessar o portal e inserir o e-mail e a senha de usuário.

Informações do jogo Manchester City x Newcastle hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 12h30

Local: Etihad Stadium, na cidade de Manchester

Onde assistir: Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Manchester City e Newcastle no Campeonato Inglês

Mesmo depois de ter sido eliminado pelo Real Madrid na semifinal da Champions Laegue, o Manchester City precisa se concentrar no Campeonato Inglês, onde tem a oportunidade de conquistar o título nesta temporada. Em segundo lugar, os comandados de Guardiola tem 83 pontos, o mesmo que o Liverpool, seu rival direto. Após o empate do time de Klopp, o City precisa dos três pontos hoje para sair na frete.

Do outro lado, o Newcastle aparece em 13º lugar com 43 pontos, ou seja, não tem mais chances de ser rebaixado, mas também não briga mais por vagas em torneios internacionais para o ano que vem. Em toda a edição, o clube marcou onze vitórias, dez empates e catorze derrotas.

Prováveis escalações de Manchester City x Newcastle:

Escalação do Manchester City: Ederson; Zinchenko, Laporte, Dias, Cancelo; De Bruyne, Fernandinho, Gundongan; Jack Grealish, Sterling e Mahrez. Técnico: Pep Guardiola

Escalação do Newcastle: Dubravka; Krafth, Lascelles, Burn, Targett; Bruno Guimarães, Shelvey, Willock; Almirón, Saint-Maximin e Joelinton. Técnico: Eddie Howe

Retrospecto de Manchester City x Newcastle:

Newcastle 0 x 4 Manchester City (Campeonato Inglês)

Newcastle 3 x 4 Manchester City (Campeonato Inglês)

Manchester City 2 x 0 Newcastle (Campeonato Inglês)

Confira a seguir como foi o último jogo entre os times.