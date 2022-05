Premier League: onde assistir Tottenham x Burnley ao vivo e horário (15/5)

Neste domingo, 15 de maio, o Tottenham recebe o Burnley pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, a penúltima da temporada, a partir das 08h (Horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Tottenham x Burnley ao vivo.

Onde assistir Tottenham x Burnley ao vivo?

O jogo entre Tottenham e Burnley hoje vai ser transmitido ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 08h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Inglês, o jogo deste domingo vai ser exibido para todo o Brasil no serviço de streaming Star +, disponível apenas para assinantes para celular, tablets, computador e smart TV pelo valor de R$32,90 por mês no site (www.starplus.com).

Informações do jogo Tottenham x Burnley hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 08h (Horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

Onde assistir: Star+

Prováveis escalações do Tottenham x Burnley

O time do Tottenham ainda segue sem Ben Chillwell, Doherty, Oliver Skipp e Tanganga.

Escalação do Tottenham: Lloris; Sánchez, Dier, Davies; Hojbjerg, Sessegnon, Bentacur, Emerson; Kulusevski, Son e Harry Kane. Técnico: Antonio Conte

Os visitantes não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Escalação do Burnley: Pope; Roberts, Collins, Tarkowski, Taylor; McNeil, Cork, Bronwhill, Lennon; Barnes e Weghorst. Técnico: Michael Jakcson

Tottenham e Burnley no Campeonato Inglês

O Tottenham entra em campo neste domingo com todo o gás necessário depois de vencer o Arsenal no Derby de Londres. Ocupando a 5ª posição com 65 pontos, os Spurs estão cada vez mais perto de conquistar a vaga para a Champions da próxima temporada. Por esse motivo, precisam dos três pontos, além de torcerem por tropeços de Arsenal e Chelsea.

Do outro lado, o Burnley tem a difícil missão de escapar do rebaixamento na reta final da temporada. Em 17º com 34 pontos, está empatado com o primeiro colocado da degola e, por isso, promete correr atrás do resultado neste domingo custe o que custar. Durante toda a competição marcou sete vitórias, treze empates e quinze derrotas.

Tottenham x Burnley último jogo

O último embate entre os times de Tottenham e Burnley foi em 23 de fevereiro de 2022, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês, pela temporada atual.

Por 1 x 0, a equipe do Burnley levou a melhor com gol de Mee, jogando em Turf Moor, casa dos vencedores.

Confira em vídeo como foi o último encontro entre os times.