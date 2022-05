Premier League: onde vai passar Brighton x Manchester United (07/05)

Os anfitriões buscam a última chance para disputar torneios internacionais no ano que vem, enquanto o time de Cristiano Ronaldo busca a última vaga na Champions

Em missão impossível para chegar até a Champions, o Manchester United vai buscar os três pontos contra o Brighton neste sábado, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no Falmer Stadium, em Brighton e Hove, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada. Confira a seguir onde vai passar Brighton x Manchester United ao vivo.

Onde vai passar Brighton x Manchester United?

O jogo do Brighton e Manchester United hoje será transmitido na ESPN e Star +, a partir das 13h30, no horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN é quem tem os direitos de transmissão do Campeonato Inglês na temporada e, por isso, exibe todas as emoções do embate neste sábado para todo o Brasil.

Basta sintonizar o canal através das operadoras de TV por assinatura e curtir do começo ao fim.

Outra opção é o Star+, serviço de streaming da Disney, quem também disponibiliza as imagens do confronto, podendo ser assistido no computador, smart TV, celular ou tablets.

Informações do jogo Brighton x Manchester United hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Falmer Stadium, em Brighton e Hove

Onde assistir: ESPN e Star+

Brighton e Manchester United no Campeonato Inglês

Em 9º lugar com 44 pontos, o Brighton ainda sonha com a possibilidade de conquistar uma vaga em competições internacionais nesta reta final da temporada. Mesmo parecendo impossível, o clube ainda espera contar com a vitória para subir e, assim, levar a melhor mediante os adversários. Nesta edição, marcou dez vitórias, catorze empates e onze derrotas.

Do outro lado, o Manchester United precisa dos três pontos para tentar garantir a última vaga na Champions League do ano que vem. Em 6º lugar com 58 pontos, o clube de Cristiano Ronaldo precisa vencer o confronto deste sábado e torcer por tropeços de Tottenham, Arsenal e Chelsea nesta rodada. Ao todo, contabiliza dezesseis vitórias, dez empates e dez derrotas.

Prováveis escalações de Brighton x Manchester United:

Enock Mwepu e Jeremy Sarmiento são os únicos desfalques dos anfitriões.

Já para o United, o técnico Ralf confirmou em coletiva que Wan-Bissaka e Harry Maguire estão de volta ao centro de treinamento, enquanto Eric Bailly e Rashford estão fora. Cavani segue treinando, e Luke Shaw, Sancho e Pogba fora.

Escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Alex Telles; Matic, McTominay, Elanga, Mata, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ralf Rangnick

Escalação do Brighton: Sánchez; Webster, Dunk, Veltman; Cucurella, Caicedo, Bissouma, Lamptey, Trossard; Allister e Welbeck. Técnico: Graham Potter

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

O experiente atacante está em forma e vai para o jogo neste sábado, pelo Campeonato Inglês contra o Brighton.

O jogador português não teve um bom início de temporada este ano com a camisa do Manchester United, mas tem sido titular nos últimos confrontos e ajudado o clube a buscar o resultado positivo do começo ao fim da partida.

Nos últimos jogos, marcou gol nos últimos três embates na Premier League, contra Brentford, Chelsea e Arsenal.

Retrospecto de Brighton x Manchester United

Manchester United 2 x 0 Brighton (Campeonato Inglês)

Manchester United 2 x 1 Brighton (Campeonato Inglês)

Brighton 0 x 3 Manchester United (Campeonato Inglês)

