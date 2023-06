Qual foi a maior derrota do Manchester City na história do futebol inglês?

Não há dúvidas de que o Manchester City integra a lista de maiores clubes do futebol inglês. Os Citizens colecionam recordes, títulos, participações em finais e grandes vitórias. Mas nem sempre foi assim, contando também com grandes apuros, goleadas e vexames em campo. Saiba qual foi a maior derrota do Manchester City na história do futebol e como foi a partida.

Manchester City sofreu maior goleada do futebol em 2008

A bola rolava pela temporada 2007/08 no Campeonato Inglês, também conhecido como Premier League. Vinte clubes das mais diferentes regiões da Inglaterra disputavam a primeira divisão do futebol inglês em 38 rodadas de pontos corridos.

Com 87 pontos, o Manchester United conquistou o título inglês. O seu rival, Manchester City, teve um ano para qualquer torcedor apagar da memória. Na época, o clube ainda não havia sido comprado pelo milionário sheik Mansour Bin Zayed Al Nahyan, o atual dono do City.

Em 11 de maio de 2008, Manchester City e Middlesbrough disputaram a última rodada do Campeonato Inglês no Riverside Stadium. No primeiro tempo, bastaram 15 minutos para os anfitriões abrirem o placar com Stewart Downing, de pênalti. Para piorar, o defensor Dunne, do City, foi expulso. Com 37 minutos o brasileiro Afonso Alves ampliou,

No segundo tempo o Middlesbrough tomou conta da partida. Stewart Downing fez o terceiro da partida aos 13 minutos, Afonso Alves o quarto aos 15 e Adam Johnson 25 em chute com o pé esquerdo. Para fechar o placar e deixar tudo mais dramático, o Boro fez quatro gols seguidos: O brasileiro Fábio Rochemback, Jérémie Aliadière, e outro do Afonso Alves, o terceiro na goleada.

O brasileiro Elano conseguiu diminuir e dar o gol de honra ao City aos 42 minutos do segundo tempo. Ao fim da partida, o Manchester City terminou a temporada em 9º lugar com 55 pontos, enquanto o Middlesbrough ficou em 13º com 42.

Gols: Afonso Alves (3x), Downing (2x), Johnson, Fábio Rochemback e Aliadiere. Elano.

Escalação do Middlesbrough: Schwarzer; Young, Riggott, Wheater, Pogatetz; Boateng, Rochemback, Arca, Downing; Sanli e Afonso Alves.

Escalação do Manchester City: Isaksson; Garrido, Ball, Dunne, Sun; Fernandes, Corluka, Vassell; Petrov, Ireland e Benjani.

Quer saber como foi a partida? Relembre a seguir no vídeo publicado pelo próprio Middlesbrough.



Outras goleadas do City

Além da derrota para o Middlesbrough em 2008, o City coleciona outras goleadas que o torcedor faz questão de esquecer. Na ‘era Guardiola’, por exemplo, o clube perdeu para o Leicester por 5 a 2, em setembro de 2020, no Campeonato Inglês.

Vardy, atacante do Leicester, marcou os três gols na goleada.

Confira algumas das piores goleadas sofridas pelo Manchester City.

Manchester City 2 x 5 Leicester – Setembro de 2020 – Campeonato Inglês

Everton 4 x 0 Manchester City – Janeiro de 2017 – Campeonato Inglês

Manchester City 2 x 3 Manchester United – Abril de 2018 – Campeonato Inglês

Manchester United 5 x 0 Manchester City – Novembro de 1994 – Campeonato Inglês

Quantos títulos do Campeonato Inglês o Manchester tem?

O Manchester City tem nove títulos do Campeonato Inglês, o quarto maior campeão de todos os tempos ao lado do Everton com nove troféus já conquistados.

O City ganhou a liga de futebol nos anos de 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 pela última vez. Dá para dizer que de todas as conquistas, apenas duas delas foram antes do clube ser comprado pelo grupo Abu Dhabi United.

Em 2022/23, sob o comando de Pep Guardiola, o City ultrapassou o Arsenal na tabela de classificação e ganhou o Campeonato Inglês com honras. O clube londrino ocupou a primeira posição durante toda a temporada, mas viu o City brigar rodada por rodada pelos pontos.

O Manchester City já foi campeão da Champions?

Não, o Manchester City nunca venceu a Liga dos Campeões. No entanto, o clube se classificou duas vezes para a final da competição.

Na temporada 2020/21, o City conquistou pela primeira vez em sua história a vaga para a grande final da Champions League. O treinador Pep Guardiola e os astros Kevin De Bruyne, Mahrez, Sterling e Aguero foram responsáveis por levar o elenco inglês até a decisão.

A jornada do City foi longa. Terminou em primeiro lugar no grupo C com 16 pontos, com cinco vitórias e um empate. Superou o Borussia Monchengladbach nas oitavas de final, depois o Borussia Dortmund nas quartas e o PSG na semifinal. Na final, perdeu para o Chelsea por 1 x 0, no Estádio do Dragão, em Portugal.

No ano de 2023, o Manchester City garantiu o passaporte para a final da Liga dos Campeões pela segunda vez em sua história. Fechou em primeiro lugar no grupo G com 14 pontos, somados em quatro vitórias e dois empates, superou o RB Leipzig nas oitavas, o Bayern de Munique nas quartas e o Real Madrid na semifinal.

Manchester City e Inter de Milão vão jogar a final da Champions em 10 de junho de 2023, às 16h, no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia, cidade de Istambul.

