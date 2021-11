Saiba onde assistir ao jogo do West Ham x Liverpool hoje ao vivo (07/11)

Pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês, o West Ham recebe o Liverpool neste domingo, 07/11, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Liverpool hoje.

Onde assistir ao jogo do West Ham x Liverpool hoje ao vivo? A partida entre West Ham e Liverpool terá transmissão ao vivo a partir das 13h30 (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de West Ham x Liverpool

David Moyes tem Andriy Yarmolenko e Nikola Vlasic como dúvida para o jogo de hoje depois de se lesionarem no último confronto no meio da semana.

Já Klopp tem uma extensa lista de desfalques incluindo Roberto Firmino, Curtis Jones, Joe Gomez, Naby Keita, James Milner e Harvey Elliott.

West Ham: Fabianski; Zouma, Johnson, Obgonna, Cresswell; Rice, Soucek; Fornals, Benrahma, Bowen; Michail Antonio

Fabianski; Zouma, Johnson, Obgonna, Cresswell; Rice, Soucek; Fornals, Benrahma, Bowen; Michail Antonio Liverpool: Alisson; Van Djik, Robertson, Konaté, Alexander-Arnold; Henderson, Fabinho, Ox-Chamberlain; Mané, Diogo Jota, Salah

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de empatar com o Genk na Liga Europa no meio da semana, o West Ham volta a jogar neste domingo no Campeonato Inglês. Contando com a força de sua torcida em casa, os londrinos esperam conquistar a vitória para continuarem subindo na classificação e quem sabe alcançar a ponta nas próximas rodadas.

Enquanto isso, o Liverpool garantiu a classificação para as oitavas de final da Champions League de forma antecipada. Por isso, entra em campo neste domingo com todo o gás necessário para buscar mais uma vitória na competição em busca do topo. Em terceiro lugar com 22 pontos, tem quatro a menos que o líder Chelsea.

