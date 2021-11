Saiba onde assistir Leicester x Chelsea hoje, escalações e horário (20/11)

Abrindo a décima segunda rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Leicester x Chelsea se enfrentam neste sábado, 20/11, a partir das 09h30 (horário de Brasília) no King Power Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo entre Leicester x Chelsea hoje ao vivo.

Onde assistir Leicester x Chelsea: O confronto entre Leicester e Chelsea terá transmissão ao vivo do ESPN Brasil na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, cidade de Leicester, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem vencer por duas rodadas, o Leicester entra em campo neste sábado buscando reverter a sua situação para que, dessa maneira, consiga subir na classificação do Campeonato Inglês. Em décima segunda posição com 15 pontos, contabiliza quatro vitórias, três empates e outras quatro derrotas, contando com a força da torcida em casa para ganhar do favorito.

Enquanto isso, o Chelsea segue em primeiro lugar da tabela com 26 pontos, ou seja, tem a vantagem de três pontos diante o vice-colocado, o Manchester City, neste momento. Se ganhar o jogo de hoje, pode aumentar ainda mais a diferença com o demais e, quem sabe assim, se isolar na busca pelo título. Por fim, o atual campeão da Champions tem oito vitórias, dois empates e uma derrota.

Escalações de Leicester x Chelsea:

O técnico Tuchel garantiu que Romelu Lukaku e Mateo Kovacic estão fora do jogo de hoje, enquanto Werner vem treinando e segue como dúvida.

Já o Leicester tem Youri Tielemans e Marc Albrighton como preocupação neste momento.

LEICESTER: Schmeichel; Soyuncu, Castagne, Evans, Pereira; Soumaré, Ndidi; Barnes, Maddison, Lookman; Vardy

CHELSEA: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chillwell; Hudson-Odoi, Loftus-Cheek; Havertz

Leia também:

Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?