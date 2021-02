Sheffield United x Liverpool: onde assistir e possíveis escalações (28/02)

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, Sheffield United e Liverpool se enfrentam neste domingo (28) a partir das 16h15 (horário de Brasília), no Bramall Lane. Enquanto um busca a liderança, o outro precisa somar pontos para escapar da lanterna. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Sheffield United x Liverpool: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como vem as equipes para o jogo?

Na lanterna do Campeonato Inglês com apenas onze pontos, o Sheffield tem três vitórias, dois empates e vinte derrotas. Se quiser deixar a zona de rebaixamento, precisa somar pontos de qualquer maneira. Entretanto, mesmo se vencer hoje, ainda assim não deixa a degola. Para o confronto, o time está sem

Enquanto isso, o Liverpool aparece em 6ª posição com quarenta. Brigando para alcançar a liderança, o time comandado por Klopp deve entrar em campo com força máxima para continuar vivo na briga pelo título. Assim, o time visitante não deve ter em seu plantel Fabinho, James Milner, Diogo Jota, Henderson, Gomez, Matip e Virgil van Dijk, enquanto Alisson é dúvida.

Possíveis escalações

Possível Sheffield United: Ramsdale; Bryan, Jagielka, Ampadu; Baldock, Basham, Lundstram, Stevens, Fleck; Sharp, McBurnie.

Possível Liverpool: Adrián (Alisson); Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Jones, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Últimos jogos de Sheffield United e Liverpool

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Sheffield jogou contra o Fulham fora de casa no sábado (20), mas acabou sendo derrotado por 1 a 0.

Por fim, o Liverpool também perdeu a chance de anotar os três pontos contra o Everton também no sábado. Por 2 a 0, a equipe do brasileiro Richarlison saiu vitoriosa do clássico.

