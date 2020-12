Sheffield United x Manchester United: onde assistir ao jogo de hoje (17/12)

Sheffield United e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 17h, no Bramall Lane Stadium, pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês. A vitória pode colocar a equipe de Cavani entre as cinco primeiras posições, dependendo do resultado. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

A partida entre Sheffield United x Manchester United possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Depois de grande vexame na Champions League, o United agora concentra todas as suas forças no torneio nacional. Portanto se vencer, a equipe de Manchester pula para a 6ª posição, com vinte e três pontos. Entretanto, se fizer mais de quatro gols, fecha o top 5 da classificação, desbancando o Everton.

Ademais, disputando a segunda fase da Liga Europa, vai enfrentar o Real Sociedad.

Enquanto isso, o time anfitrião é o lanterna do campeonato, já que possui apenas um ponto, ou seja, um único empate. Mesmo ganhando, não consegue escapar da zona de rebaixamento. Mas, estes três pontos ser cruciais nas próximas rodadas.

Oliver McBurnie, Jack O’Connell e Kean Bryan estão fora do plantel dos anfitriões.

"The players have got to galvanise themselves to get out of the blocks quick, the first goal in Premier League games is important."

The Gaffer on gaining momentum in games, watch today's press conference with Chris Wilder. 👇

— Sheffield United (@SheffieldUnited) December 16, 2020