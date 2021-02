Sheffield United x West Bromwich: onde assistir e escalações (02/02)

Abrindo a 22ª rodada do Campeonato Inglês nesta terça-feira (02), Sheffield United e West Bromwich se enfrentam às 15h, no Estádio Bramall Lane. Ocupando a zona de rebaixamento, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para espantar o perigo da degola. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Sheffield United x West Bromwich: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Sheffield United x West Bromwich

Ao time da casa, Oli McBurnie está de volta ao plantel. Entretanto, o técnico Chris Wilder ainda possui muitos jogadores machucados. Na lista, contam Jack O’Connell, Lys Mousset e Sander Berg

Possível Sheffield United: Ramsdale; Ampadu, Egan, Basham, Baldock, Bogle; Lundstram, Norwood, Fleck; Brewster, Burke.

Para a equipe visitante, o departamento médico não detectou nenhuma nova lesão em seus jogadores e, por isso, a escalação do fim de semana deve ser mantida.

Possível Bromwich: Johnstone; Ajayi, Bartley, O’shea; Furlong, Gallagher, Livermore, Snodgrass, Gibbs; Pereira, Robinson.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima segunda rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Wolves x Arsenal – 15h

Manchester United x Southampton – 17h15

Newcastle x Crystal Palace – 17h15

Burnley x Manchester City – Quarta-feira – 15h

Fulham x Leicester – Quarta-feira – 15h

Leeds x Everton – Quarta-feira – 16h30

Aston Villa x West Ham – Quarta-feira – 17h15

Liverpool x Brighton – Quarta-feira – 17h15

Tottenham x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Na lanterna do Campeonato Inglês, a 20ª posição com oito pontos, o Sheffield conseguiu somar pontos nas últimas rodadas com duas vitórias contra gigantes ingleses. Entretanto, precisa de mais para afastar-se completamente da zona de rebaixamento. Dessa maneira, venceu dois jogos, empatou dois e perdeu dezessete.

Uma posição acima está o West Bromwich com doze pontos. Vencendo o jogo de hoje, a equipe visitante não consegue deixar a degola, mas consegue se aproximar do Brighton, o 17º colocado com vinte e um pontos. Ou seja, se continuar vencendo os próximos desafios, torna-se um bom concorrente para as equipes da tabela.