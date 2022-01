Southampton x Brentford: onde assistir, horário e escalações – 11/01

Em partida atrasada da décima oitava rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Southampton x Brentford se enfrentam nesta terça-feira, 11/01, com a bola rolando às 16h45, no St Mary’s Stadium. Saiba onde assistir o jogo de hoje na TV e online.

Onde assistir Southampton x Brentford: O canal ESPN, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Inglês ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 16h45(horário de Brasília)

Local: St Mary’s Stadium, cidade de Southampton, na Inglaterra

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em 14º lugar no Campeonato Inglês com 21 pontos, o Southampton precisa da vitória nesta quinta-feira se quiser subir na classificação para lutar na parte de cima principalmente por uma vaga em torneios internacionais. Até o momento, venceu quatro partidas, empatou nove e perdeu seis.

Enquanto isso, o Brentford aparece em 12º com 23 pontos na tabela do torneio, contabilizando seis vitórias, cinco empates e oito derrotas na temporada até o momento. Por isso, se ganhar o confronto de hoje, consegue subir duas posições para dormir ainda mais próximo da parte de cima.

Escalações de Southampton e Brentford:

Livramento, Will Smallbone, Yan Valery, McCarthy, Thierry Small e Kyle Walker-Peters continuam fora do plantel de jogadores, enquanto Ché Adams está novamente disponível para entrar em campo.

Do outro lado, Rico Henry segue fora, enquanto Sergi Canós e Mathias Jensen estão novamente disponíveis.

Southampton: Forster; Salisu, Perraud, Bednarek, Ward-Prowse; Romeu, Redmond, Diallo, Elyounoussi; Broja, Adam Armstrong

Brentford: Fernandez; Pinnock, Jansson, Bech Sorensen; Norgaard, Jensen, Canós, Onyeka, Roerslev; Toney, Wissa

