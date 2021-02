Southampton x Chelsea: onde assistir e possíveis escalações (20/02)

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, Southampton e Chelsea se enfrentam neste sábado (20) a partir das 09h30 (horário de Brasília), no St Mary’s Stadium. O time azul precisa vencer para continuar brigando pela liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Southampton x Chelsea: onde assistir o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Possíveis escalações

Possível Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand; Ward-Prowse, Romeo, Redmond, Minamino; Danny Ings, Adams.

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Jorginho, James, Kovacic, Chilwell; Mount, Giroud, Hudson-Odoi.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Southampton aparece em 13º lugar com vinte e nove pontos. Assim, para subir na tabela, tem que ganhar o jogo de hoje e contar com tropeços dos adversários. Assim, venceu oito jogos, empatou cinco e perdeu dez. Para o confronto deste sábado, entra em campo sem Kyle Walker-Peters, Theo Walcott e Ibrahima Diallo, enquanto Alex Jankewitz está de volta.

Enquanto isso, o Chelsea em 4ª posição tenta recuperar a liderança do Campeonato. Com quarenta e dois pontos, pode chegar perto do Liverpool e alcançar as primeiras posições nas próximas rodadas. Então, o Chelsea entra em campo hoje sem Thiago Silva, lesionado. Já Pulisic é dúvida e Kai Havertz e Tammy Abraham foram considerados pelo treinador como aptos para jogar.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Inglês

Além do jogo entre Southampton x Chelsea, a 25ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Wolves 1 x 0 Leeds

Burnley x West Bromwich – 12h

Liverpool x Everton – 14h30

Fulham x Sheffield United – 17h

West Ham x Tottenham – Domingo – 09h

Aston Villa x Leicester – Domingo – 11h05

Arsenal x Manchester City – Domingo – 13h30

Manchester United x Newcastle – Domingo – 16h

Brighton x Crystal Palace – Segunda-feira- 17h

Últimos jogos de Southampton e Chelsea

Pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu por 2 a 0 o Newcastle em casa. Entretanto, o Southampton foi derrotado também em casa por 1 a 0 diante o Wolves.

