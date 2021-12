Southampton x Leicester: onde assistir, horário e escalações – 01/12

Abrindo a décima quarta rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Southampton x Leicester se enfrentam nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 16h30 (horário de Brasília) jogando no St Mary’s Stadium. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Southampton x Leicester: O confronto entre Southampton e Leicester hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: St Mary’s Stadium, cidade de Southampton, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em décima sexta posição com 14 pontos, o Southampton precisa da vitória nesta quarta-feira se quiser se afastar da zona de rebaixamento o quanto antes. Com três vitórias, cinco empates e também cinco derrotas, o elenco espera contar com a força de sua torcida em casa para garantir os três pontos e subir na tabela.

Enquanto isso, o Leicester está acima do adversário em décimo lugar com 18 pontos. Dessa maneira, contabilizando cinco triunfo, três empates e cinco derrotas, o elenco visitante pode alcançar a sexta posição, ficando ainda mais próximo da parte de cima se vencer o jogo mas, além disso, torce por tropeços dos rivais que também jogam hoje.

Escalações de Southampton x Leicester:

Os Saints podem contar novamente com Moi Elyounoussi e Ibrahima Diallo, enquanto Stuart Armstrong continua indisponível.

Já os visitantes não tem Tielemans.

SOUTHAMPTON: McCarthy; Salisu, Lyanco, Bednarek; Perraud, Ward-Prowse, Oriol Romeu, Livramento; Armstrong, Adams, Broja

LEICESTER: Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumaré, Ndidi, Lookman, Maddison, Barnes; Vardy

