Southampton x Liverpool: onde assistir e possíveis escalações (04/01)

Fechando a décima sétima rodada do Campeonato Inglês, Southampton e Liverpool se enfrentam nesta segunda-feira (04), às 17h, no St Mary’s Stadium. A equipe comandada por Klopp precisa da vitória se quiser continuar na liderança com vantagem, já que está empatada com o Manchester United. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Southampton x Liverpool: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Para o Southampton, em 9º com vinte e seis pontos, a vitória leva a equipe até a 6ª posição, ultrapassando o Everton no saldo de gols, ficando ainda mais próximo das primeiras posições.

Enquanto isso, o Liverpool está em primeiro lugar da tabela, com trinta e três pontos. Mesmo com a liderança, o time de Roberto Firmino está empatado em pontos com o Manchester United e, se quiser se distanciar do rival, precisa vencer este confronto. Ademais, enfrenta o RB Leipzig na Champions.

Possíveis escalações de Southampton x Liverpool

Do lado da casa, Vestergaard esteve fora do jogo anterior diante do West Ham e deve continuar indisponível.

Provável Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand; Walcott, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo; Ings, Walcott

Klopp, treinador do Liverpool, possui uma extensa lista de desfalques em seu time. Matip, Keita, van Dijk, Gomez, Diogo Jota e Tsimikas, todos continuam não sendo opções ao time. Enquanto isso, Thiago, Shaqiri e Milner voltaram a ficar disponíveis na rodada anterior.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Jones, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros oito jogos também aconteceram no fim de semana pela décima sétima rodada da Premier League. Ademais, confira todos os resultados.

Manchester United 2 x 1 Aston Villa

Everton 0 x 1 West Ham

Tottenham 3 x 0 Leeds

Crystal Palace 2 x 0 Sheffield United

Brighton 3 x 3 Wolves

West Bromwich 0 x 4 Arsenal

Chelsea 1 x 3 Manchester City

Newcastle 1x 2 Leicester City