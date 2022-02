Southampton x Norwich: onde assistir e horário do jogo hoje – 25/02

As equipes de Southampton x Norwich se enfrentam nesta sexta-feira, 25/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), no St Mary’s Stadium, na cidade de Southampton, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Southampton x Norwich

O jogo do Southampton e Norwich hoje contará com transmissão do canal ESPN 3 e streaming Star +, partir das 17h (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 25/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: St Mary’s Stadium, na cidade de Southampton

Transmissão: ESPN 3 e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O Southampton contabiliza quatro rodadas sem perder uma partida no Campeonato Inglês. Por isso, entra em campo nesta sexta-feira cheio de confiança para garantir mais um triunfo em seu favor na temporada. Em décimo lugar com 32 pontos, tem sete vitórias, onze empates e sete derrotas.

Enquanto isso, o Norwich aparece em última posição, na lanterna da Premier League, com 17 pontos. Em toda a competição, venceu somente quatro jogos, empatou cinco e perdeu dezesseis. Correndo contra o tempo, o time busca reverter a má situação mesmo jogando fora de casa.

Escalação do Southampton e Norwich

Romain Perraud está de volta aos Saints, enquanto Nathan Tella, Alex McCarthy e Lyanco seguem fora.

Do outro lado, Lukas Rupp, Adam Idah, Tim Krul, Jacob Sorensen e Andrew Omobamidele estão lesionados e não estão aptos para jogar.

Southampton: Forster; Salisu, Walker-Peters, Bednarek, Livramento; Romeu, Ward-Prowse, Armstrong, Elyounoussi; Broja, Adams

Norwich: Gunn; Williams, Gibson, Hanley, Aarons; Gilmour, Normann, McLean; Rashica, Pukki, Sargent

Relembre como foi o primeiro jogo entre Southampton e Norwich.

